Milan-Inter, Curva Sud del Milan hanno voluto omaggiare gli operatori sanitari lombardi (medici, infermieri e altro personale sanitario) per il grande lavoro svolto durante il periodo dell'emergenza covid. E come l'hanno fatto? Con una In occasione del derby finito poi 1-1 , i tifosi delladel Milan hanno voluto omaggiare gli operatori sanitari lombardi (medici, infermieri e altro personale sanitario) per il grande lavoro svolto durante il periodo dell'emergenza covid. E come l'hanno fatto? Con una stupenda coreografia prima del derby . Non c'è stato spazio per sfottò all'altra squadra e ai tifosi 'cugini', ma solo un grande riconoscimento a persone che hanno combattuto il male in prima linea.

E gli operatori sanitari hanno risposto. Tramite un post su facebook, il sindacato Fials Milano ci ha tenuto a ringraziare i tifosi del Milan...

Questa è una lettera alla Curva Sud del Milan, poche righe per chi, dedicandoci la coreografia più importante dell’anno, quella del derby, ci ha ridato ossigeno. Siete stati per noi il gol di Inzaghi contro l’Ajax nel 2003. Un bel sorriso dopo la tempesta. Avete riempito lo stadio di infermieri, medici, operatori sanitari: 'A chi ha lottato, a chi non ce l'ha fatta, a chi ha combattuto in prima linea per salvare la Nazione. Rendiamo onore a tutte queste persone'. Grazie! Abbiamo conosciuto il dolore vero, stretto le mani a pazienti che non hanno potuto dire addio ai loro cari. Abbiamo festeggiato per quelli che riuscivamo a rimandare a casa. Abbiamo avuto paura, tanta, quando sapevamo di non essere abbastanza, quando sapevamo di non avere ossigeno e presidi medici ma i pazienti non finivano, Milano si ammalava sempre di più. Abbiamo retto il colpo, anche quando ci siamo ammalati, anche quando abbiamo visto dei colleghi morirci, di Covid. Siamo stati in corsia senza mascherine adeguate, alcuni di noi hanno il suono delle ambulanze in testa. Quasi tutti per dormire usiamo sonniferi, quasi tutti soffriamo di disturbo post traumatico

E dopo essere stati sventolati dalla politica, esser stati chiamati “eroi”, siamo stati dimenticati. Niente aumenti di stipendio, due anni di ferie arretrate, turni infernali e poco personale. Milano pronta alla prossima ondata e noi incerti. Poi voi, la Curva bellissima e imponente ci regala quella carezza. Per questo il sindacato Fials Milano area metropolitana, il primo sindacato in Sanità in città, vorrebbe farvi soci onorari. Vi aspettiamo per donarvi la nostra tessera, ringraziarvi e se lo vorrete farvi scoprire un po’ più di noi...

Un bel gesto per ricordare chi si è battuto per noi da parte dei tifosi del Milan, altrettanto bella la risposta del Sindacato.

