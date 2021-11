nuovo stadio di Milano continua e, apparentemente, senza sbocchi. È spuntato un Comitato per salvare San Siro dalla demolizione visto che Milan e Inter sono ormai, da anni, sono orientati i costi della manutenzione di uno stadio che non sarà più utilizzato. E ora? Il Sindaco La querelle delcontinua e, apparentemente, senza sbocchi. È spuntato un Comitato per salvare San Siro dalla demolizione visto chesono ormai, da anni, sono orientati nella costruzione di un nuovo impianto . Il Comune di Milano, invece, non vuole sobbarcarsidi uno stadio che non sarà più utilizzato. E ora? Il Sindaco Sala risponde : per salvare San Siro ci vogliono soldi (fino a 10 milioni l'anno) e un uso per dargli un senso. Qualcuno se lo vuole comprare o prendere in gestione?

Faccio un appello a chi vuole salvare lo stadio San Siro. Il modo migliore è trovare un uso, una formula. Si facciano avanti e noi siamo disponibili, quando sarà il momento, a cedere questo bene. Mi rivolgo, per esempio a Massimo Moratti, visto che ho sentito la sua disponibilità a far parte di questa iniziativa. [Dichiarazioni del Sindaco Sala raccolte da Gazzetta]

Il referendum lo facciano, non è che il referendum può togliere al sindaco la facoltà di prendere decisioni. Sono stato eletto per questo, quindi le mie decisioni le ho prese. Il tema del vecchio stadio è molto semplice. Tenere in funzione uno stadio del genere, fare una buona manutenzione, tenerlo in sicurezza è qualcosa che costa tra i 5 e 10 milioni all’anno. Tra i tanti che si fanno avanti, penso a Massimo Moratti, se lo vogliono acquisire, noi siamo felicissimi. Il problema vero è che il Comune di Milano, per il bene dei cittadini, non può tenersi dei costi per impianti inutilizzati

