Dopo la convincente vittoria in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol, l'Inter di Simone Inzaghi si rituffa in campionato. Ad attendere i Campioni d'Italia domenica sera la partita delle partite, il derby di Milano. Ecco le parole dell'allenatore nerazzurro nella consueta conferenza stampa della vigilia.

"E' il mio primo derby a Milano. Mi aspetto una partita intensa. Sappiamo tutti cosa significa un derby, l’importanza per i tifosi e la nostra società. Vogliamo chiudere al meglio queste sette partite. Ho giocato tanti derby. Ne ho vissuti tanti da giocatore e da allenatore. Sono partite a sé, si preparano da sole. Ho visto gli occhi giusti nei giocatori, ho visto la faccia giusta e molta convinzione. Sappiamo che per noi è importante, stiamo facendo ottime cose".

Sulla corsa Scudetto e gli scontri diretti

"Abbiamo fatto 24 punti, in altri campionati sei al massimo secondo a pochi punti dal primo. Dobbiamo fare i complimenti a Napoli e Milan. La classifica c'è e va guardata con molta attenzione. Ma in un derby le classifiche si azzerano. Conteranno corsa, aggressività e determinazione. I primi 3 scontri diretti la squadra li ha gestiti bene. Sappiamo tutti come è andata con la Juventus, con l'Atalanta abbiamo sbagliato il rigore decisivo. E con la Lazio abbiamo fatto 65-70 minuti ottimi. Ci manca la vittoria, domani abbiamo una grandissima occasione".

Sul Milan

"Il Milan segna tanto e concede poco. E' la seconda miglior difesa del campionato, è una squadra con un ottimo allenatore, giocano insieme da tempo. Sta facendo qualcosa mai successo in 40 anni. Dovremo prestare massima attenzione. Noi siamo in un ottimo momento, siamo il migliore attacco. Campionato aperto anche in caso di sconfitta? Sono passate solo 11 partite, bisogna ragionare di partita in partita. Abbiamo un ritardo di 7 punti che vogliamo iniziare a colmare già da domani. Ma mancheranno tantissime partite ancora".

Sulla formazione

"Sto avendo ottime risposte a centrocampo. Calhanoglu ha fatto una grande partita con l'Udinese, Vidal è stato fondamentale in Champions, Gagliardini è stato tra i migliori quando ha giocato, Vecino ora sta bene. In più ho Sensi che sta tornando e meriterebbe più spazio. Ho qualcosa in testa ma la conferma mi arriverà dagli allenamenti".

Sui rinnovi di Barella, Lautaro e Bastoni

"Da allenatore fanno piacere. Ho la fortuna di avere una proprietà e dirigenti sempre presenti. Mi fanno sempre sentire pieno sostegno. Questa estate sapevamo di dover fare uscite importanti, ci sono state, ma abbiamo fatto acquisti importanti. I rinnovi di Lautaro e Barella sono molto importanti, ci sono altri giocatori che discuteranno la propria situazione. Sono tranquillo, l'Inter è una società ambiziosa".

Sui tifosi

"Abbiamo grandi tifosi, non ci lasciano mai e ci seguono sempre in massa. Ci aiuteranno anche domani quando ci sarà da soffrire. Sono venuti anche in trasferta in Champions, sono sempre con noi".

Inzaghi: "La qualificazione è nelle nostre mani, avanti così"

