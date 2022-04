. Il campionato è pronto a vivere le sue ultime quattro giornate di fuoco, cruciali per determinare la griglia finale della stagione 2021/22. E mentre Fama, gloria, partecipazione alle coppe, ma anche denaro fondamentalecruciali per determinare la griglia finale della stagione 2021/22. E mentre si infiamma la lotta Scudetto tra le milanesi , mentre la Juventus studia il sorpasso sul Napoli e Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta si giocano un posto in Europa, mentre i duelli per non retrocedere si fanno sempre più agguerriti, la Serie A ha già stabilito i premi per ogni piazzamento.

A tutte le squadre, dalla prima alla ventesima, infatti, spetta una cifra corrispondente al risultato finale, necessaria in un periodo post-pandemico come questo a sistemare parte dei bilanci e a trovare denaro fresco per poi migliorare la rosa in estate con il mercato.

Come funziona la ripartizione dei diritti tv

Si tratta in grande sostanza della ripartizione dei proventi da diritti tv, che viene effettuata sulla base dei criteri oggettivi, decisi dalla Legge Melandri (revisionata poi dalla riforma Lotti) e che prevede una distribuzione delle risorse provenienti dalla commercializzazione delle partite in questo modo: 50% in parti uguali, 20% in base ai risultati sportivi (di cui il 12% basato sul piazzamento e il 3% sui punti della stagione in corso, il 10% sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e il 5% sulla base della graduatoria formata tenendo conto dei risultati sportivi conseguiti a livello nazionale e internazionale dalla Stagione Sportiva 1946/47 alla sesta antecedente a quella di riferimento); 20% in base al bacino d’utenza (di cui 8% in base alla audience televisiva certificata Auditel e 12% in base agli spettatori paganti).

Il dettaglio dei premi: variano due milioni tra terzo e quarto posto

Nel concreto, il 12% delle risorse finali viene distribuito tra i club in base alla posizione in classifica. Per la stagione 2021/22 parliamo di circa 113 milioni di euro. A chi vincerà lo Scudetto arriveranno 17,6 milioni di euro, quasi tre in più rispetto ai 14,8 che incasserà chi arriverà secondo. Ballano due milioni anche tra terzo (12,7 milioni) e quarto posto (10,6), mentre la quinta (9,2) guadagnerà ben tre milioni in più della settima. Meno consistenti le variazioni nella metà bassa della classifica.

Ecco le cifre dal 1° al 20° posto (fonte Calcio e Finanza):

1° classificato 17,6 milioni € 2° classificato 14,8 milioni € 3° classificato 12,7 milioni € 4° classificato 10,6 milioni € 5° classificato 9,2 milioni € 6° classificato 7,7 milioni € 7° classificato 6,3 milioni € 8° classificato 5,6 milioni € 9° classificato 4,9 milioni € 10° classificato 4,2 milioni € 11° classificato 3,5 milioni € 12° classificato 3,2 milioni € 13° classificato 2,8 milioni € 14° classificato 2,5 milioni € 15° classificato 2,1 milioni € 16° classificato 1,8 milioni € 17° classificato 1,4 milioni € 18° classificato 1 milione € 19° classificato 700.000 € 20° classificato 400.000 €

Ovviamente a tutto questo andrà poi sommato alle altre percentuali specificate prima. Però possiamo assumere che chi sarà campione d’Italia 2021/22 (Inter o Milan), riceverà di diritto 25 milioni di euro, mentre la seconda classificata rimarrà attorno ai 20.

La Champions regala milioni, anche con il market pool

In queste considerazioni, a maggior ragione, non va dimenticato come le prime quattro posizioni, garantendo la partecipazione alla Champions 22/23 abbiano ben altro peso economico. La prima metà dell’ormai celeberrimo Market Pool va in base ai diritti tv (chi vince si assicura almeno 20 milioni), la seconda viene suddivisa tra le quattro squadre italiane che partecipano alla massima competizione europea per club in base al piazzamento nel campionato precedente. In totale, ci sono in palio 25 milioni di euro, così suddivisi.

- 1° posto nella Serie A precedente: 10 milioni;

- 2° posto nella Serie A precedente: 7,5 milioni;

- 3° posto nella Serie A precedente: 5 milioni;

- 4° posto nella Serie A precedente: 2,5 milioni.

E poi c’è il premio per la partecipazione ai gironi di Champions (15,64 milioni di euro a squadra). Capite bene che tra quanto detto in precedenza (25 milioni dalla Serie A) e quanto spiegato ora (20+10+15.64), chi trionferà a maggio si garantirà almeno 70 milioni di euro.

Occhio a chi retrocede in B: c’è il paracadute

Lo lasciamo in fondo, ma non è un discorso meno importante. Visto che le differenze economiche tra la A e la B sono sostanziali ed elevate, chi retrocede in cadetteria ha diritto al solito “paracadute”. Una sorta di riconoscimento, introdotto ormai diversi anni fa, per permettere a chi incappa in una stagione storta di pianificare l’immediata risalita in Serie A. Le fasce del paracadute sono tre:

Fascia A: le neopromosse tornate in Serie B dopo appena una stagione (10 milioni di euro, sarebbe ad esempio il caso del Venezia o della Salernitana);

Fascia B: le retrocesse dopo aver militato in A per due stagioni anche non consecutive nelle ultime tre, compresa ovviamente quella in cui è maturata la retrocessione dalla Serie A (15 milioni di euro, sarebbe ad esempio il caso dello Spezia);

Fascia C: le retrocesse che lasciano la Serie A dopo aver militato in essa per tre stagioni anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa quella in cui è maturata la retrocessione (25 milioni di euro, e qui gli esempi sono Sampdoria, Genoa e Cagliari).

