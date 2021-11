Pioli vede Sevede con ottimismo questo pareggio contro l'Inter per 1-1 , non è altrettanto soddisfatto Simone Inzaghi. Il tecnico dei nerazzurri, infatti, è seccato per l'errore sul rigore di Lautaro e per altre situazioni non concretizzate che avrebbe potuto regalare la vittoria e accorciare la classifica. Anzi, per Inzaghi questa Inter avrebbe di certo meritato la vittoria contro i rossoneri. Complimenti poi per Çalhanoglu

Ad

Il bicchiere è mezzo vuoto

Serie A Pioli: "Solo Milan e Napoli imbattute in Europa: siamo ambiziosi" UN' ORA FA

Per me il bicchiere è mezzo vuoto, abbiamo sbagliato un rigore e per le occasioni create meritavamo di più. Abbiamo affrontato un'ottima squadra che è prima con merito e queste prestazioni ci danno consapevolezza. Quello che dobbiamo fare è quello di recuperare forze ed energie. Mezzo vuoto, perché nelle ultime 6 partite abbiamo pareggiato contro Juventus e Milan dove probabilmente avremmo meritato di vincere. Il Milan ed il Napoli stanno tenendo un ritmo incredibile, ma noi siamo lì, non vogliamo fermarci e volevamo regalare la vittoria ai nostri tifosi. È stato un derby ad altissimi ritmi, andiamo avanti

Quattro rigori, due sbagliati. Può pesare?

I nostri rigoristi sono Lautaro e Çalhanoglu. È normale che abbiamo fatto due pareggi con Atalanta e Milan dove abbiamo sbagliato due rigori e potevamo avere quattro punti in più

Lautaro Martinez sconvolto dopo un'occasione mancata in Milan-Inter - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Come è nata l'idea di Çalhanoglu in campo?

Çalhanoglu ha fatto un'ottima partita, l'aveva fatta ottima anche contro l'Udinese ed è normale che ho tanti centrocampisti a disposizione e ho dovuto lasciare fuori Sensi, Vidal, Gagliardini e Vecino. Quando devo scegliere ho sempre tanti dubbi

Avete puntato su una partita a bassi ritmi?

Abbiamo fatto i primi 20 minuti non approcciando benissimo, abbiamo cominciato a tenere la palla e loro sono una squadra tecnica e devi cercare di comandare la partita. Devi farli correre e, tranne i primi 15 minuti e gli ultimi, abbiamo comandato a lunghi tratti la partita

Come stanno Barella?

Barella ha avuto un affaticamento, avevo qualche problema anche con Dzeko e Bastoni. Giocando con questi ritmi, ci possono essere situazioni del genere

Inzaghi: "La qualificazione è nelle nostre mani, avanti così"

Serie A Milan-Inter, pagelle: il derby di Calhanoglu e Tatarusanu 2 ORE FA