Brutta notizia in casa Milan: si è fermato l'algerino Ismael Bennacer, risultato positivo ad un tampone rapido a domicilio eseguito in settimana. Il mediano, tormentato dagli infortuni nella scorsa stagione, è uno dei pilastri dell'undici tipo di mister Pioli e dovrà ora cercare di rimanere quanto più possibile in forma durante questi giorni di quarantena. Ricordiamo inoltre che per lui, come per il compagno di reparto Kessiè, ci sarà una Coppa D'Africa in più da disputare durante questa stagione.

Ismael Bennacer Credit Foto Getty Images

Il Milan ha subito emesso un comunicato stampa nel quale ha chiarito la situazione del giocatore e del gruppo squadra. Queste le dichiarazioni dell'ufficio stampa rossonero: "AC Milan comunica che Ismaël Bennacer non è stato convocato per l'amichevole contro l'OGC Nice in quanto risultato positivo a un tampone a domicilio, eseguito in settimana. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state tempestivamente informate. Il giocatore sta bene e continua ad allenarsi a casa."

Serie A Cristiano Ronaldo out contro il Monza, fuori pure Dybala 5 ORE FA

Alla notizia della positività di Bennacer, molti fan hanno temuto che si potesse creare un focolaio all'interno del roster rossonero ma, anche in questo caso, la società ha immediatamente chiarito che la situazione è totalmente sotto controllo: "Si precisa che Ismaël non ha avuto contatti con il resto della squadra dall'amichevole di sabato scorso contro il Modena. Altresì il gruppo squadra è risultato negativo a tutti i tamponi effettuati questa settimana, compreso il molecolare in vista della trasferta di Nizza".

Giroud, visite mediche finite: ora la firma con il Milan

Serie A Juventus, Ronaldo salta il Berlusconi, out anche Dybala 20 ORE FA