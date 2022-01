Nessun pareggio nelle ultime nove sfide al Meazza tra Milan e Juventus in Serie A: sei successi bianconeri contro i tre rossoneri – l’ultimo “X” risale al febbraio 2012 (1-1 con gol di Nocerino e Matri), Allegri allenava il Milan e Conte la Juventus. Il Milan è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro sfide contro la Juventus in campionato (2V, 1N), tante volte quante nelle precedenti 17 gare contro i bianconeri (2V, 1N, 14P). Vediamo dunque le scelte ufficiali di Stefano Pioli e Massimiliano Allegri per il big match di questa sera allo stadio San Siro di Milano

Formazioni ufficiali (Arbitro: Di Bello)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie; Dybala, Morata. All. Allegri

