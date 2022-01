Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa Milan-Juventus, gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Ecco gli stralci più significativi del suo intervento:

Sulla partita

Ad

“Viviamo buon momento ma il percorso è ancora lungo. Domani è una partita bella da giocare, dispiace ci siano solo 5000 spettatori. È una partita importante per la classifica e bisogna fare bene”.

Serie A Milan-Juventus: dall’effetto Serra agli “sguardi” di Dybala 15 ORE FA

Su Bonucci e Ramsey

“Non li ho ancora visti, devo valutare. Stanno tutti bene tranne Bonucci e Ramsey che comunque è in uscita. Oggi valuterò la formazione e speriamo di azzeccarla domani sera”.

Sugli obiettivi

“Non andiamo troppo in là, ora affrontiamo il Milan che ha fatto un grande lavoro nell’ultimo anno e mezzo. Noi dobbiamo fare una partita importante per restare attaccati, non possiamo pensare in questo momento troppo in là. Noi siamo in grado di vedere solo la prossima partita”.

Su Kean

“Sono contento di quello che sta facendo Moise, ha fatto gol importanti. Come tutti ha alternato buone prestazioni a prestazioni meno buone. Sono contento, non scordiamoci che è un ragazzo del 2000”.

Sulla concorrenza

“Purtroppo le prime quattro partite o ce le levano dal campionato o fanno media. Anche vero che se le altre sbagliano gli salti addosso. Adesso abbiamo una serie di partite importanti in cui dobbiamo fare bene”.

Su Arthur

“La rosa è questa e rimarrà questa. Non scordiamoci che Arthur veniva da sei mesi di inattività, aveva bisogno di trovare minutaggio e ora sta facendo buone prestazioni. Il giocatore Arhtur non si discute, ha bisogno di determinati giocatori al suo fianco. È un titolare della nazionale brasiliana”.

Sul Milan

“Hanno lavorato bene, hanno fatto le cose in modo ordinato e hanno scelto buoni giocatori. Lottano per il campionato. La Juve viene da nove anni meravigliosi, l’anno scorso hanno vinto due trofei, quest’anno senza Ronaldo, con più spazio ad altri giocatori, abbiamo giocato delle partite con sei giocatori tra i 20 e i 23 anni. I giocatori giovani dano forza. Scorsa ma mancano di esperienza. Quella la migliori solo facendo partite”.

Allegri: "Dybala? L'ho cresciuto io, il suo valore non si discute"

Serie A Milan-Juventus: probabili formazioni e statistiche IERI A 16:05