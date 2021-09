Tre vittorie, un pareggio e il ko in Champions contro il Liverpool. Buon inizio di stagione per il Milan, che si prepara alle prossime gare con un occhio vigile all’infermeria. Se Ibrahimovic sta meglio ma la sua presenza in panchina contro il Venezia, infrasettimanale di campionato che si gioca mercoledì, è ancora in dubbio, queste le condizioni e i possibili tempi di recupero degli altri acciaccati.

Kjaer e Calabria potrebbero esserci con l'Atletico Madrid (Sky Sport)

Kjaer e Calabria: obiettivo Atletico

Uscito anzitempo dalla gara contro la Juventus per un risentimento ai flessori coscia destra, il danese osserverà qualche giorno di riposo e cure. La risonanza ha escluso lesioni muscolari. Salta sicuramente il Venezia, a forte rischio anche la gara contro lo Spezia. Recupero probabile contro l’Atletico Madrid in Champions il prossimo 28 settembre. Stesso destino per Calabria: il terzino sarà costretto a dare forfait contro il Venezia e molto probabilmente anche contro lo Spezia. Proverà a recuperare per Atletico in Champions.

Giroud vuole il Venezia

L’attaccante francese sta meglio e ha iniziato a correre. Domani prova a capire se può andare in panchina già contro il Venezia mercoledì. Recupero difficile ma non impossibile.

Bakayoko e Krunic saltano anche l’Atletico

Per le gare contro Venezia, Spezia e Atletico Madrid, Pioli dovrà rinunciare ai due centrocampisti. Krunic è ai box per una lesione al polpaccio destro rimediata in nazionale. Il processo di guarigione procede bene e la prossima settimana si sottoporrà a un nuovo controllo. Bakayoko sta smaltendo i postumi di un importante trauma contusivo che ha comportato lasofferenza del tendine achilleo sinistro. Anche per lui, previsto un nuovo controllo la prossima settimana nuovo controllo.

Messias prosegue la preparazione personalizzata

Il brasiliano questa settimana procederà con l’ultima fase del programma personalizzato di ricondizionamento atletico.

