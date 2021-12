Simon Kjaer. Il centrale danese è stato messo fuori gioco dall'infortunio al ginocchio sinistro e salterà tutta Milan che ha perso uno dei suoi giocatori migliori proprio in piena lotta Scudetto. L'uscita di scena di Kjaer ha tagliato un po' le gambe al Milan che in quest'ultimo mese non ha brillato, ma il danese auspica una pronta risalita. Così come spera anche in una pronta guarigione. È comunque un 2021 da ricordare dice l'ex Roma e Palermo. I due highlights della stagione sono stati, ovviamente, Torna a parlare. Il centrale danese è stato messo fuori gioco dall'infortunio al ginocchio sinistro e salterà tutta la seconda parte del campionato dopo essere stato operato (per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale). Insomma, un bel disastro per ilche ha perso uno dei suoi giocatori migliori proprio in piena lotta Scudetto. L'uscita di scena di Kjaer ha tagliato un po' le gambe al Milan che in quest'ultimo mese non ha brillato, ma il danese auspica una pronta risalita. Così come spera anche in una pronta guarigione. È comunque un 2021 da ricordare dice l'ex Roma e Palermo. I due highlights della stagione sono stati, ovviamente, l'episodio con Eriksen all'Europeo e la Cerimonia per il Pallone d'oro, cerimonia in cui c'era lo stesso Kjaer ( arrivato 18° ).

Un 2021 da ricordare

Ricorderò il 2021 per quello che è successo a un mio amico durante l'Europeo (Eriksen), per la mia prima volta alla cerimonia del Pallone d'oro e il primo infortunio grave della mia carriera. Non volevo questo lungo stop, ma è successo e ora ho anche l'occasione di lavorare su tanti aspetti del mio corpo. [Kjaer a MilanTV]

L'infortunio al ginocchio

Ora lavoro 7-8 ore al giorno su tutti gli aspetti possibili. So che ci vuole tempo, ma più faccio, più sono le possibilità di tornare ancora più forte. Le prime settimane sono state difficili, non mi muovo tanto, ma i miei compagni sanno che quando tornerò, ricomincerò a 'rompere'. Voglio dare tutto per la squadra, dentro e fuori dal campo

"Grazie Inter"

È la dimostrazione che si può essere rivali, ma che davanti a certe cose siamo prima di tutto esseri umani. Ringrazio l'Inter per il pensiero, ma anche loro sanno che quando tornerò, non regalerò niente

Sulla lotta Scudetto

È stato un periodo un po' difficile, sono arrivate delle sconfitte e ci sono delle cose da migliorare, ma abbiamo qualità e voglia di lavorare e vincere. L'obiettivo è sempre uguale, mercoledì a Empoli abbiamo una partita importante per finire bene l'anno e poi tornare motivati

