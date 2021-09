Alla vigilia di Milan-Lazio , match valido per la terza giornata di Serie A 2021/22, il mister rossonero Stefano Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti dalla sala conferenze di Milanello. Questi gli stralci più significativi del suo intervento:

Giroud e Krunic out

“È stata una sosta abbastanza buona, non ci voleva l’infortunio di Krunic. Arriva un momento della stagione in cui saremo impegnati ogni 3 giorni. Krunic non ci sarà come non ci sarà Giroud, sono due settimane che è fermo, lo rivedremo lunedì”.

Su Ibra e Kessie

"Stanno bene, hanno lavorato con continuità in queste due settimane. Sono disponibili per domani".

Sulla gestione di Ibra

"È un grande, sa benissimo quali sono le sue condizioni. Si è sacrificato tanto per recuperare, lavorando dalla mattina alla sera. Adesso sta bene, nessuno del gruppo squadra del Milan può giocare tutte e 7 le partite per intero in questi 21 giorni. Non ci saranno problemi a gestirlo, mi auguro che possa avere quella continuità che l'anno scorso ci è mancata".

Sul rinnovo di Kessie

"Vorrei che Kessie firmasse, è una situazione che riguarda più il club e il suo agente. Quando c'è una trattativa si va avanti per tanto tempo, è normale che sia così. Con Franck parlo di campo e lo vedo motivato, sereno e positivo. Al momento non ci sono problemi".

Sul rapporto tra Kessie e il pubblico

"I nostri tifosi sono troppo intelligenti per non mettere il Milan sopra ogni cosa. Anche domani sera San Siro sarà pieno. Se ne sta parlando troppo e troppo a sproposito. Quello che deve iinteressare ai tifosi e all'allenatore è che la squadra dia l'anima, Franck è uno di questi. Tutti i giocatori del Milan dovranno essere sostenuti come i tifosi hanno sempre fatto, non sono preoccupato".

Su Tonali

"Credo che la sua crescita sia sotto gli occhi di tutti, è completo. Le sue qualità stanno vedendo fuori, è un ragazzo serio. Sandro sa che c'è grande competitività in questa squadra. Sanno che non è la quantità di minuti ma la qualità che sarà determinante".

Sulla rosa

"Assolutamente sì, siamo migliorati come spessore e come composizione di rosa. Messias è ancora più indietro, ha bisogno di un lavoro specifico. Bakayoko anche lui è un po' indietro. Mi auguro di averli tutti con una condizioni più omogenea, ma al completa siamo una squadra che mi dà la possibilità di fare diverse scelte e di essere competitivi".

