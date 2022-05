Mike Maignan si è preso il Diavolo sulle spalle e, con una serie di parate decisive, l'ha portato al successo. Il francese è arrivato quest'estate per sostituire Gigio Donnarumma, fuggito all'ombra della Tour Eiffel venendo accolto dalla corte del Paris Saint Germain. Ligue 1 in tasca e, intervistato alla Gazzetta dello Sport, ha affrontato molteplici temi riguardo la stagione trionfante dei rossoneri. Le parole del portiere: "Sul momento, a Reggio Emilia, ho creduto che fosse più intenso lo Scudetto a Lilla. Poi quando visto quello che è successo in piazza a Milano, ho sentito che era veramente una cosa incredibile, da pazzi". E' stato, insieme a Rafa Leao , l'uomo copertina del Milan campione d'Italia:e, con una serie di parate decisive, l'ha portato al successo. Il francese è arrivato quest'estate per sostituire Gigio Donnarumma, fuggito all'ombra dellavenendo accolto dalla corte del Maignan si è presentato a Milano con lain tasca e, intervistato alla, ha affrontato molteplici temi riguardo la stagione trionfante dei rossoneri.

"Già all’inizio c’era la volontà di provare a vincere. Poi abbiamo avuto un periodo meno positivo, in cui siamo quasi andati in panico. Ma ci siamo parlati e rimessi al lavoro, dicendoci che non era finita, che c’erano ancora tante partite. E quando l’Inter è inciampata a Bologna, abbiamo capito che per loro era finita, perché eravamo ormai focalizzati su noi stessi. E grazie pure all’Inter: dopo il 3-0 in Coppa Italia avevamo il coltello tra i denti. Quella sconfitta ci ha molto motivati...".

L'ITALIA E LA FRANCIA E LE DIFFERENZE

"In Francia si lavora molto sulla tecnica del gioco di mani, in Italia si coltiva molto anche il gioco di piedi. Poi ci sono differenze di dettagli, per esempio sulla posizione del corpo, delle gambe, nelle uscite, che sono più aggressive sui piedi degli avversari in Italia che in Francia. Al Lilla mi veniva chiesto di fare un gioco più diretto, privilegiando il lancio lungo sia sui rinvii dal fondo che per evitare il pressing avversario. Al Milan invece ho potuto esprimere al meglio le mie doti nel gioco corto, per ripartire il più possibile dal basso. Pioli mi vede quasi come un libero e la cosa mi piace".

IL POST DONNARUMMA

"Non ho mai sentito alcun tipo di stress al riguardo, perché non è mai stato un mio obiettivo prendere il posto di Gigio, oppure di farlo dimenticare. Sono venuto al Milan per scelta professionale, per lavorare e giocare il mio calcio. Poi, quando lavori bene, raccogli i frutti. Certo, sapevo che magari non mi avrebbero fischiato, ma al Milan mi sono subito sentito a casa, e l’affetto dei tifosi è straordinario".

LA PARATA DECISIVA

"Direi quella su Luperto, contro l’Empoli a San Siro. Da settimane con Dida discutevamo di quel tipo di parate, e non la pensavamo allo stesso modo. Poi però ho applicato esattamente quello che mi chiedeva e sono riuscito a deviarla in corner. È una sorta di sintesi del nostro lavoro".

Una parata di Mike Maignan durante Milan-Empoli - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

IBRAHIMOVIC E IL PROBLEMA RAZZISMO

"Mi ha fatto i complimenti per il titolo con il Lilla, ma mi ha spiegato che in Italia era tutta un’altra cosa e che al Milan c’era più pressione. Ibrahimovic è un esempio per tutti. Anche lui, come me, ha stretto i denti per centrare l’obiettivo come si era ripromesso. Spero torni presto con noi. Gli insulti razzisti durano da anni e non sarò l’ultimo. Dopo Cagliari mi hanno convocato per dare la mia versione, ma non è successo nulla. Ho la fortuna di essere sostenuto davvero dal Milan, ma nelle istituzioni italiane ed europee c’è chi forse se ne frega di punire i colpevoli. Lamentarsi non basta più. Allora toccherà a noi giocatori fare qualcosa".

