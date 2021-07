Seconda amichevole e seconda vittoria per il Milan in questo precampionato. Dopo il 6-0 alla Pro Sesto, di fronte c'era un'altra avversaria di Serie C, il Modena, che non ha opposto grande resistenza soprattutto in avvio. 3 gol in otto minuti indirizzano subito la partita: apre Brahim Diaz che chiude un pregievole triangolo con Hernandez (tacco) e batte Gagno. Leao raddoppia subito dopo di testa, su assist dello stesso Diaz, ed è un altro colpo di testa, questa volta di Tomori, a portare il risultato sul 3-0. Bellissimo il pallone servito da Bennacer al difensore ex Chelsea.

Theo Hernandez, amichevole Milan-Pro Sesto luglio 2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Prima del ventesimo arriva il poker: Leao vola sulla sinistra, cross sul secondo pallo per l'accorrente Krunic che di testa batte il portiere. In chiusura di tempo c'è spazio anche per la bordata di Theo Hernandez, che su una punizione toccata corta da Bennacer, sfodera una conclusione potente dalla distanza che si insacca sotto la traversa. Nel secondo tempo tanti cambi ma poche emozioni. Da annotare l'esordio del neoacquisto Ballo-Tourè. Nel complesso un buon Milan che ha dimostrato solidità difensiva anche in questo secondo impegno. Gabbia provato da terzino destro nel primo tempo ha ben figurato, mentre in fase offensiva i migliori sono stati Diaz, Saelemaekers e il treno Hernandez.

Il Tabellino

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia (60' Stanga), Tomori (dal 46' Conti), Romagnoli (dal 46' Caldara), Theo Hernandez (dal 46' Ballo-Touré); Bennacer (dal 46' Robotti), Tonali (dal 60' Di Gesù); Saelemaekers (dal 46' Castillejo), Diaz (dal 46' Hauge), Krunic (dal 46' Maldini); Leao (dal 46' Colombo). All: Pioli.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Pergreffi, Baroni, Renzetti; Scarsella, Gerli, Di Paola; Mosti; Marotta, Ogunseye. All: Tesser.

Gol: Díaz 2', Leão 5', Tomori 9', Krunic 18', Hernández 43'

