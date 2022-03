: i tifosi del Milan posso tirare un sospiro di sollievo. Il centravanti francese non dovrà sottoporsi a esami alla caviglia, sia per la distorsione che per la ferita: le botte ricevute durante l'incontro con il Napoli al Maradona - deciso da un suo gol sul tiro sbagliato di Calabria - non hanno sortito conseguenze gravi, tanto che non sono stati applicati nemmeno i punti sul taglio provocato dall'intervento di Koulibaly. Martedì Giroud verrà valutato alla ripresa degli allenamenti Milan.