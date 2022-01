Il 2022 del Milan comincerà domani con il delicato big match contro la Roma. Il tecnico rossonero Stefano Pioli presenta la sfida di San Siro nella consueta conferenza stampa della vigilia."Il nostro progetto è avere tutti i giocatori a disposizione. Abbiamo recuperato tanti ragazzi che non possono essere già al 100%, ma presto arriveranno a quel livello di condizione".

L'infortunio di Kjaer ci costringe ad avere un occhio di riguardo in difesa (Pioli)

Sulla Roma

"Mourinho ha fatto un grande lavoro: è una Roma forte che deve ambire a giocare in Champions League. Tutte le partite pesano tanto, il match di domani vale tre punti pesanti".

Come stanno Rebic e Leao?

"Nessuno di quelli che rientrerà domani ha i 90 minuti nella gambe. Sono giocatori che stanno ritrovando il ritmo e avranno bisogno di giocare dei minuti per migliorare la loro condizione".

Al Milan servirebbe qualcosa oltre al difensore?

"Le idee sono chiare e condivise. L'infortunio di Kjaer ci costringe ad avere un occhio di riguardo in difesa. Non ho fatto altre richieste, credo che la squadra sia completa così".

Bakayoko è pronto?

"Siamo rimasti con tre centrocampisti, anche se Florenzi, Calabria e Saelemaekers potrebbero adattarsi nel ruolo. Bakayoko è un giocatore forte, mi aspetto che faccia bene".

Ibrahimovic o Giroud?

"Le mie scelte dipenderanno dalle condizioni fisiche e poi dall'adattamento alla singola partita. Entrambi hanno avuto qualche problema. Due punte? È una soluzione che abbiamo già adottato, vedremo di partita in partita".

Su Brahim Diaz

"Gli è mancata un po' di brillantezza dal punto di vista fisico. La sosta gli ha fatto molto bene, l'ho visto pimpante, brillante e penso che possa tornare ad essere il giocatore di inizio campionato".

Sul difensore

"Stiamo cercando un difensore completo, che possa essere in grado di accettare gli 1 contro 1 difensivi, con grande tempismo e buona disposizione al coraggio.. Che abbia la capacità di fare la scelta giusta e sia disinvolto in fase di possesso. Non sarà un mercato scoppiettante, ma è chiaro che troveremo il giocatore giusto per noi".

Calcio e covid

"Tutte le squadre in Serie A sono molto attente a rispettare i protocolli, poi noi facciamo ciò che le regole impongono. Dobbiamo stare molto attenti, proteggere anche gli altri. Dispiace che allo stadio verranno meno tifosi:"

