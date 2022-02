Stefano Pioli è intervenuto come di consueto in conferenza stampa da Milanello alla vigilia della delicata sfida di campionato contro la Sampdoria dell'ex Giampaolo. Ecco le dichiarazioni più significative del tecnico rossonero:

Sui rinnovi

"Vedo giocatori motivati in tutto e per tutto, siamo riusciti a creare un ambiente positivo e professionale. Vedere giocatori così felici credo sia molto importante. Tutti daranno il loro contributo per far sì che la squadra si esprima ai massimi livelli. Dobbiamo spingere al massimo e tutti i giocatori sono disponibili per cercare di dare questo apporto alla squadra".

Su Kessie

"Kessie è un titolare del Milan, come lo sono tutti gli altri. Non sono d'accordo con le critiche per le ultime sue prestazioni: contro la Lazio ha fatto molto bene nelle due fasi e contro Milinkovic, nel derby gli avevo chiesto una partita di sacrificio. Sono convinto delle sue qualità tecniche e morali, deve continuare così".

Su Giroud e Ibrahimovic

"Adesso Olivier sta bene fisicamente e mentalmente, l'importante è che la squadra continui a fare un gioco offensivo. Zlatan sta lavorando ancora a parte, c'è da aspettare ancora un po': vediamo nei prossimi giorni".

Sul rinnovo di Theo

"Credo che sia un bellissimo segnale di un club che ha una visione per presente e futuro. Theo e il Milan hanno voluto fortemente il rinnovo del contratto, segnale importante per tutto l'ambiente. Avere giocatori che sentono questo senso di appartenenza, di un club che programma il presente e il futuro, significa che il percorso può dare stabilità a un club che vuole tornare ai massimi livelli".

Sulla ricetta per i titoli

"Mancano quindici partite e sono tante. Noi dobbiamo pensare a fare più punti possibile. In questo momento è sottile il gap tra il vincere e il non vincere, i dettagli faranno la differenza. Domani abbiamo una partita difficile, affrontiamo una avversario che domenica ha vinto 4-0 col Sassuolo. Se metteremo in campo una prestazione di livello avremo la possibilità di vincere".

Casa/Trasferta

"Per il nostro modo di giocare mi aspetterei un bilancio più equilibrato, ma così non è. Questo deve motivarci e stimolare di più per migliorare i nostri risultati casalinghi. Dobbiamo sfruttare l'energia che i nostri tifosi ci danno".

Svolta dopo il derby

"Il pessimismo a Milanello non c'è mai stato, abbiamo sempre lavorato con fiducia. La forza di un gruppo è continuare a farlo quando i risultati non vengono, è facile farlo quando si vincono le partite. Continuiamo a pensare di partita in partita, siamo chiaramente soddisfatti delle ultime due gare. Ora conta solo quella di domani e c'è grande concentrazione".

Pioli al giornalista: "Forse tu avevi la testa al derby, non noi"

