Conferenza stampa di presentazione, sponda rossonera, di Milan-Juventus con mister Stefano Pioli a tratteggiare una delle partite più importanti del calcio italiano, con appuntamento a domani, domenica 23 gennaio 2022, a partire dalle 20,45 allo stadio "Giuseppe Meazza".

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato Juve, 60 milioni per Vlahovic subito. Milan: Bailly su tutti 5 ORE FA

Torna Bennacer

Bennacer prova a suonare la carica: palo pieno per l'Algeria

La Juventus di andata e quella di oggi. E Allegri "bestia nera"

Al di là del match di andata, per spiegare e analizzare questa cabala negativa che mi riguarda, bisognerebbe andare troppo indietro nel tempo ed è qualcosa di totalmente inutile. Fa parte del passato. Il Milan deve pensare al presente e vincere la partita di domani. Nella gara dell'Allianz Stadium ci fu equillibrio: noi ora siamo chiamati a cancellare la brutta serata contro lo Spezia andando a giocarcela contro una delle squadre più in forma del periodo, che là dietro, da qualche settimana a questa parte, sta subendo poco o nulla". All'andata finì 1-1: al gol lampo di Morata, rispose Rebic al 76'. Anche in quel caso, come già avvenuto in passato, Stefano Pioli non riuscì ad avere la meglio su Massimiliano Allegri : "".

Spezia amara. Scorie ancora presenti?

"Assolutamente no, siamo totalmente concentrati sulla Juventus, ora. Il percorso di crescita come quello intrapreso del Milan passa anche da queste serate sorte, in cui bisogna capire immediatamente come rialzarsi e relativizzare quanto accaduto fornendo, già contro la Juventus, una grandissima prova di marurità".

Le proteste del Milan Credit Foto Getty Images

Ibrahimovic?

"Contro lo Spezia ha avuto le sue occasioni e non le ha sfruttate. Di fronte alla Juventus, come normale che si, avremo tante occasioni in meno e occorrerà essere più cinici davanti alla porta. Ma lui chiaramente lo sa, come tutti: queste partite si preparano da sole".

Zlatan Ibrahimovic insieme a Marco Serra, Milan-Spezia, Getty Images Credit Foto Getty Images

E il difensore dal mercato?

"Dopo gli infortuni di Kjær e Tomori e chiaro si siano palesate difficoltà di formazione. Io sono sicuro che, nonostante le tante difficoltà del momento, la società saprà comportarsi al meglio anche in sede di mercato. So che verrà fatto tutto il possibile". Con Eric Bailly del Manchester United in pole.

Milan, guarda che Bailly: che salvataggio su Hanza

Coppa d'Africa La Coppa di Aboubakar e Hakimi. Flop Bennacer e Onana 7 ORE FA