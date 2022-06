Dopo lo scudetto vinto in quel di Reggio Emilia , battendo in volata i cugini nerazzurri, il Milan è tornato sulla bocca di tutti. Il club rossonero ha da poco cambiato proprietà , passando dalle mani di Elliott a quelle di RedBird per la cifra monstre di 1,23 miliardi di euro. Secondo quello che riporta il quotidiano diretto da Franco Bechis, Verità & Affari, il fondo d'investimento americano guidato da Gerry Cardinale metterebbe sul piatto poco più di 300 milioni di euro di liquidità, mentre il resto sarebbe a debito.