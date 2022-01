Tre punti pesantissimi per il Milan. I rossoneri superano la Roma a San Siro nonostante le numerose assenze - tra infortuni, positività al Covid e coppa d'Africa - e si portano momentaneamente a -1 dall'Inter (che non è scesa in campo contro il Bologna) . La partita si mette subito bene per il Diavolo: rigore di Giroud (mano di Abraham) e gol di Messias su grave errore di Ibanez. Abraham riapre il match nel finale di primo tempo, la Roma spinge in avvio di ripresa e sbatte su un grande Maignan. L'espulsione di Karsdorp spegne le speranze dei giallorossi, Leao chiude il match in contropiede. Nel finale Ibra fallisce il rigore del 4-1, Mancini viene espulso: Mourinho non avrà il capitano e Karsdorp contro la Juve. La Roma resta a 32 punti, il Milan vola a 45.