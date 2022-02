Milan-Sampdoria, match valido per la 25esima giornata di Serie A, si è concluso con il punteggio di 1-0. Decisivo il gol di Rafael Leao: in virtù di questo risultato, la formazione di Stefanio Pioli vola in testa alla classifica. Vediamo le pagelle della sfida di San Siro.

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 7 – Non corre pericoli e regala l'assist al bacio per Leao: super portiere, a tutto tondo.

Davide CALABRIA 6,5 – Gioca con grande intelligenza e disciplina, nel finale compie un paio di interventi molto preziosi: una garanzia.

Alessio ROMAGNOLI 6 – Non perfetto in disimpegno ma puntuale nelle chiusure. Non deve faticare troppo per contenere gli attacchi della Samp.

Fikayo TOMORI 6 – Torna titolare a tempo di record e gioca una buona partita, con l'aiuto di una Sampdoria poco pericolosa.

Alessadro FLORENZI 6,5 – Gioca a sinistra, in una posizione inedita, e se la cava: all'inizio fa un po' di fatica, cresce con il passare dei minuti e nella ripresa è tra i migliori. (Dal 89' Pierre KALULU S.V.)

Sandro TONALI 6 – Solito lavoro di sostanza in mezzo al campo: non svetta sugli altri, ma è fondamentale.

Ismail BENNACER 6,5 – Grande dinamismo: recupera palloni a ripetizione ed è costantemente nel vivo. (Dal 75' Rade KRUNIC S.V.)

Junior MESSIAS 6,5 – Il più pericoloso del Milan finché è in campo: un'occasione per tempo, bravo Falcone nella prima. (Dal 57' Alexis SAELEMAEKERS 6,5 - Entra molto bene in partita, con personalità e qualità.)

Brahim DIAZ 6 – Ci mette tanta voglia e determinazione, anche quando c'è da andare in contrasto. Manca incisività nella trequarti. (Dal 57' Frank KESSIE 6 - Viene accolto da qualche fischio e da uno striscione polemico della Curva Sud. Gioca avanzato, sufficienza).

Rafael LEAO 7 – Sempre lui, l'uomo più in forma del Milan e tra i giocatori più devastanti del campionato: sfrutta la palla perfetta di Maignan e fa volare i rossoneri. (Dal 57' Ante REBIC 5,5 - In ritardo di condizione: ha diverse palle per fare male, ma non le sfrutta).

Olivier GIROUD 6 – Copione simile al derby: prima ora anonima, poi sale di livello. Sfiora il grande gol in acrobazia.

All. Stefano PIOLI 6,5 – Il Milan entra in campo senza pressione, come dimostra il gol in avvio. Ottimo atteggiamento fino al triplice fischio, in pressione senza paura.

Le pagelle della Sampdoria

Wladimiro FALCONE 7 – Tiene a galla la Sampdoria come può. Para tutto il parabile.

Bartosz BERESZYNSKI 6 – La sua partita inizia con il dribbling subito da Leao per il gol del Milan. Soffre per il dolore alla spalla, è vicino al cambio ma poi gioca con personalità.

Omar COLLEY 6,5 – Prova di spessore. Non sbaglia un intervento, è coraggioso e preciso. Deve migliorare nell'impostazione.

Giangiacomo MAGNANI 6 – Nel gioco aereo non si fa mai superare, bravo anche a contenere Giroud.

Nicola MURRU 5,5 – Si vede poco e quando ha la possibilità di fare la giocata non è preciso. (Dal 53' Albin EKDAL 6 - Dà nuova linfa al centrocampo della Samp).

Andrea CONTI 5,5 – Poca roba davanti, mentre cerca di dare il suo contributo nel raddoppio di marcatura su Leao. Ma è complicato. (Dal 53' Tommaso AUGELLO 6 - Non si fa vedere molto in spinta, dietro è preciso).

Thomas RINCON 6 – Viene ammonito in avvio di partita ma riesce a garantire efficacia in copertura per tutto il match. (Dal 73' Fabio QUAGLIARELLA S.V.)

Morten THORSBY 5,5 – Buona prova quando c'è da lavorare in interdizione, ma è troppo impreciso con la palla tra i piedi. (Dal 53' Ronaldo VIEIRA 5,5 - Entra male: poca precisione e tanta confusione).

Antonio CANDREVA 6 – Procede a strappi. Nel primo tempo si vede poco, nella ripresa è più protagonista. (Dal 85' Abdelhamid SABIRI S.V.)

Stefano SENSI 6,5 – Ogni tanto predica nel deserto. Si esalta nella sua San Siro, dimostrando di essere un giocatore di altissimo livello.

Francesco CAPUTO 5 – Vero che la Sampdoria gioca poco nella trequarti avversaria, ma la sua prova è troppo anonima.

All. Marco GIAMPAOLO 6 – Grazie anche a super Falcone, la Samp limita i danni e resta in partita fino alla fine.

