Olivier Giroud ha segnato sette gol in questo campionato, tutti al Meazza: tra i giocatori con almeno cinque gol nei maggiori cinque campionati europei in stagione, l’attaccante del Milan è uno dei soli cinque ad aver segnato in un solo stadio, insieme ad Allan Saint-Maximin, Antonio Sanabria, Mattia Aramu e Lorenzo Insigne. Riuscirà a ripetersi contro la Sampdoria? Ecco qui le scelte ufficiali di mister Stefano Pioli e del grande ex Marco GIampaolo:

Le formazioni ufficiali (Arbitro: Chiffi)

Ad

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Serie A Pioli: "Kessie? Mi fido di lui, basta con le critiche" IERI A 09:07

SAMPDORIA (4-4-1-1): Falcone; Bereszynski, Magnani, Colley, Murru; Conti, Rincon, Thorsby, Candreva; Sensi; Caputo. All. Giampaolo

Fantacalcio: i consigli per la 25a giornata di Serie A

Calciomercato Theo Hernandez-Milan: il rinnovo fino al 2026 è ufficiale IERI A 16:21