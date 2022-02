Nel post partita di Milan-Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport ha parlato mister Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri. Milan nuova capolusta della Serie A dopo i tre punti conquistati: “È stata una settimana perfetta. Ci aspettavano incontri delicati e difficili e averli centrati è un ottimo segnale. Mancano tante partite, recuperiamo le energie e ci prepareremo partita per partita”.

Sul primato

Ad

“La cosa più importante è l’identità e la abbiamo, è la cosa più gratificante. Abbiamo il nostro obiettivo, abbiamo due punti in più dell’anno scorso. Sarà difficile, ma cercheremo di farlo preparando la prossima partita come la partita più importante”.

Serie A Milan-Samp 1-0, pagelle: Maignan e Falcone, show dei portieri 2 ORE FA

Sullo Scudetto

“Fossi un tifoso sarei stato sugli spalti con i nostri a festeggiare. Io cerco di lavorare tanto per realizzare i sogni che faccio di notte”.

Su Calabria

“Sono stati i ragazzi a capire bene le uscite. L’avevamo preparata con una Samp col 4-3-1-2, l’abbiamo capito un’ora prima che avrebbero cambiato. Thorsby usciva alto, Candreva stringeva e ci lasciava più spazio per Florenzi. L’abbiamo letta bene, qualche spazio ce lo concedono sempre e l’esperienza ci ha aiutato ad essere più lucidi”.

Sull'ambiente

“Credo di sì, da allenatore del Milan sono orgoglioso quando i nostri tifosi sanno applaudire un recupero palla, un gesto morale. Siamo di altissimo livello per spirito, fiducia, ed è sempre l’ambiente a trascinare. Sappiamo che la strada è lunga, ma giocando così possiamo toglierci soddisfazioni”.

Sul vantaggio di essere senza coppe

“L’uscita dalla Champions è stata una delusione. La partita di Madrid ci ha dato il modo di giocarcela col Liverpool e non ci siamo riusciti. Siamo in semifinale di Coppa Italia, ci sarà spazio per tutti. L’anno scorso l’Inter ha vinto perché ha giocato meglio e ha avuto più continuità, non so se la Champions li abbia favoriti. Abbiamo un metodo in cui crediamo molto, speriamo di fare bene”.

Su Leao

“Leao è eccezionale, non deve accontentarsi. Se vorrà giocare 90 minuti deve correre tutta la partita. Non so se siamo i più forti del campionato, ma in quanto a spirito non siamo secondi a nessuno. Dopo un mese di vacanza ho detto che c’erano due giocatori diversi: Leao e Tonali. Quando hai talento, senza sacrificio il successo non arriva e dobbiamo saperlo”.

I tagli di Theo e ritmi alti: come Pioli ha imbrigliato il Gasp

Serie A Leao lancia il Milan: 1-0 alla Samp, rossoneri in vetta 5 ORE FA