Tutti Convocati su Radio 24, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha fatto il punto in "Scudetto? È vero che bisogna inseguire i sogni e ho registrato con piacere che allenatore e giocatori hanno grandi ambizioni. Ma sono un uomo di business e nel budget di quest'anno abbiamo scritto 'qualificazione per la Champions League'. Ma se lo facciamo da primi della serie A, ancora meglio...". Intervenuto ai microfoni asu Radio 24, ilha fatto il punto in casa rossonera , a cominciare dal capitolo scudetto.

Pioli

"Sotto la guida sicura di Pioli, il Milan sta facendo progressi ogni giorno. Quello che mi piace di più di lui è che non si lamenta mai, trova sempre la soluzione giusta per affrontare la partita. È una persona di qualità".

Donnarumma

"Donnarumma è un grande portiere e ha dato un grande contributo al Milan, poi ha deciso di cambiare aria uscendo dalla sua comfort zone ed è stata una scelta coraggiosa. Gli auguro il bene e non ho alcuna acredine nei suoi confronti e mi auguro che anche il pubblico di San Siro lo accolga con simpatia".

Progetto Stadio

"Sono contento che Sala sia stato riconfermato sindaco perché ripartirà a tutta velocità il progetto dello stadio, che è una delle condizioni chiave perché il Milan e tutte le squadre italiane possano riprendere un cammino virtuoso. Senza stadi, la serie A è destinata a scendere anziché salire. Ristrutturazione di San Siro? Premesso che il progetto che abbiamo presentato prevede la costruzione di un nuovo stadio e che Sala ci ha detto che con le modifiche fatte va bene, non riesco a capire come si possa pensare di fare una ristrutturazione in uno stadio dove si gioca due volte alla settimana, imporrebbe per lunghi periodi di giocare in un altro stadio che non esiste".

Maldini

"Maldini? Oggi è molto più dirigente di uno-due anni fa, ha intrapreso un percorso di approfondimento e maturazione e oggi è diventato un dirigente molto migliore di quello che era all'inizio ma il suo percorso continua".

Ibra dirigente

"La testa ce l'ha, se avrà voglia, avrà tutti i mezzi per farlo".

Superlega e Mondiali ogni due anni

"Considero superato il progetto della Superlega, il Milan lo ha dichiarato, ma restano i problemi che hanno portato a pensare la Superlega. Si deve trovare una soluzione, spero d'intesa con la Uefa, perché non si possono avere i grandi club europei che perdono sistematicamente". E sull'ipotesi dei Mondiali ogni due anni, Scaroni sottolinea che si rischia di "finire a giocare troppe partite che non accolgono il pubblico necessario a finanziare i club. Si potrebbe essere più strutturati e ordinati".

