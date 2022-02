Mike Maignan è entrato nel cuore dei tifosi Rossoneri a suon di parate, consigli alla difesa e prestazioni di altissimo livello; ma soprattutto, ciò che tutti gli riconoscono, è una grande umiltà e un attaccamento alla maglia del Gigio Donnarumma vista la precedente stagione e dopo aver vinto il Campionato Europeo a Wembley vincendo il premio come miglior portiere della competizione. Maignan, invece, sta convincendo tutti e nel derby contro l'Inter ha salvato più volte il risultato prima su un tiro a botta sicura di Dumfries e poi su un colpo di 13 milioni di euro+bonus dal Lille. è entrato nel cuore dei tifosi Rossoneri a suon di parate, consigli alla difesa e prestazioni di altissimo livello; ma soprattutto, ciò che tutti gli riconoscono, è unae undel Milan vera e sincera. Non era facile sostituirevista la precedente stagione e dopo aver vinto ilvincendo il premio come. Maignan, invece, sta convincendo tutti e nel derby contro l'Inter ha salvato più volte il risultato prima su un tiro a botta sicura die poi su un colpo di Brozovic deviato dalla difesa e pensare che il Milan l'ha comprato per solidal Lille.

Sul suo rendimento si è espresso anche mister Pioli: "Le prestazioni così ad alto livello non mi sorprendono"; a conferma di ciò, è arrivato anche un sondaggio diretto dalla Gazzetta dello Sport su chi sia il miglior portiere della Serie A. La risposta è stata semplice e con l'82% di voti favorevoli ha vinto Mike Maignan.

LA MIGLIORE MEDIA DEL CAMPIONATO

Maignan, fino a questo momento, sta vivendo una grande stagione vissuta con grande coraggio anche visto l'operazione al polso che l'ha tenuto fuori quasi due mesi e mezzo; tanto lavoro e lotta scudetto/rincorsa Champions League. Anche a livello di statistiche, Maignan è in cima ai suoi colleghi: con una media di 6,41 su 10 è il portiere più votato dall'inizio della stagione, la sua percentuale di salvataggio è del 75,7% e ha mancato solo un colpo aereo su un totale di dodici. , fino a questo momento, sta vivendo una grande stagione vissuta con grande coraggio anche vistoche l'ha tenuto fuori quasi due mesi e mezzo; tanto lavoro e tanto sudore hanno permesso al portierone di rientrare con qualche settimana di anticipo per poter dare una mano ai compagni per la. Anche a livello di statistiche, Maignan è in cima ai suoi colleghi: con una media diè il portiere più votato dall'inizio della stagione, la sua percentuale di salvataggio è dele ha mancato solo un colpo aereo su un totale di dodici.

Il calcio italiano non è facile, il livello di pressione non è lo stesso, soprattutto in un grande club come il Milan. Psicologicamente è molto forte. Questo è ciò che può fare la differenza a lungo termine. Ciò che colpisce è la sua mente molto forte, il suo carisma. "

Sul numero uno del Milan, arrivano i complimenti anche di altri grandi portieri come Sebastien Frey e Gigio Donnarumma: "È quasi come un senatore nello spogliatoio. Mike parla molto, guida e consiglia i suoi compagni di squadra; è al club da sei mesi, ma sembrano cinque anni. Si è già affermato e si sente a casa". Le parole di Donnarumma: "Lo seguo attentamente e mi ha fatto una buona impressione. Mi complimento con lui per quello che sta facendo e per come sta aiutando il club. Sono felice per lui e per la grande stagione che stanno facendo i ragazzi".

SUCCESSIONE DI LLORIS: ORA O DOPO?

Con prestazioni del genere e un carattere in crescita, può Maignan prendere il posto di Lloris nella Nazionale Francese? Didier Deschamps non ha alcuna reale intenzione di sconvolgere la sua gerarchia portiere davanti alla Coppa del mondo in Qatar, ma la domanda ha il diritto di esistere; sicuramente tutti concordano sul fatto che il portiere del Milan meriti più spazio in Nazionale, il dubbio è solo se avverrà prima o dopo il Mondiale ma il successore di Lloris è stato trovato.

