"Non sono un eroe", dice subito Simon Kjaer nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera. La fermezza con cui affronta la vita di tutti i giorni, lo scorso 12 giugno, durante Danimarca-Finlandia degli Europei, gli hanno permesso di salvare la vita al suo compagno di squadra Christian Eriksen, crollato in campo per un arresto cardiaco. "Era un giorno storico per tutti noi danesi, la prima partita dell’Europeo, in casa nostra. Poi è successo quello che è successo. Ho avuto la prontezza di restare lucido, come tutti i miei compagni. È stato un lavoro di squadra, avremmo fatto ovviamente lo stesso se fosse stato un avversario. Tutto qua. L’unica cosa che conta è che Christian ora stia bene. Solo quello è importante".

Una squadra come il Milan ha il dovere di puntare al massimo.

Calcio Nadia Nadim, la "10" che non ha scordato il suo Afghanistan 17 ORE FA

I giocatori dovrebbero imparare le tecniche di rianimazione?

"Certamente. Spero che quell’immagine abbia sensibilizzato sul tema. I medici sono stati bravissimi, sono intervenuti subito, ma di sicuro sapere cosa fare in certi momenti è fondamentale. Può salvare una vita".

Che Milan sarà?

"La continuità ci sarà d’aiuto, ma stiamo lavorando per crescere ulteriormente. Siamo diventati più imprevedibili, più difficili da affrontare. Con Giroud davanti ci siamo rinforzati, è un grande attaccante. Ha esperienza, fame, sa fare gol. Anche in Champions sarà utile".

“Abbiamo pianto tutti per lui”, l’Inghilterra omaggia Eriksen

L’obiettivo

"Una squadra come il Milan ha il dovere di puntare al massimo. Solo così si cresce. Io non ho mai vinto un campionato e mi piacerebbe riuscirci col Milan. Sarebbe un sogno. Ma ci sono anche gli altri. La concorrenza è forte. Davanti a tutti vedo Inter e Juve".

L'importanza di Ibrahimovic

"Lui cambia le squadre da solo. Tutti insieme abbiamo iniziato un percorso. Ma non è ancora finita, ora serve un altro step".

L’Italia campione d’Europa

"Ho fatto il tifo per voi. Una vittoria meritata che darà visibilità alla serie A, che non è più il campionato difensivo di un tempo. E la Nazionale l’ha dimostrato".

Chiellini con coppa e corona: l'arrivo degli azzurri a Roma

Le immagini dell’Afghanistan

"Impossibile restare indifferenti, non si può fare finta di nulla. Credo che come cittadini del mondo abbiamo il dovere di aiutare sempre chi sta peggio. E batterci per ciò che è giusto. Come per quanto riguarda i cambiamenti climatici. Anche lì serve una mentalità nuova".

Ivan Gazidis e la sua battaglia contro il cancro

"Lui sa che è sempre nei nostri pensieri. Il Milan ora è una famiglia. La sua battaglia è la nostra battaglia".

Giroud, visite mediche finite: ora la firma con il Milan

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (18/08) 11 ORE FA