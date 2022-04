Milan possono essere fiduciosi, in un Milanello un certo Simon Kjaer, tornato sul campo d'allenamento per qualche lavoro fisico e tecnico. Il danese si era rotto il legamento crociato nella partita contro il Genoa (il primo dicembre) ed è stato immediatamente operato per poi iniziare la fisioterapia. Fino alla prossima stagione, difficilmente il Milan recupererà il forte difensore anche se la coppia I tifosi delpossono essere fiduciosi, in un momento di limbo dove la squadra non vince e non perde, si rivede aun certo, tornato sul campo d'allenamento per qualcheIl danese si era rotto ilnella partita contro il Genoa (il primo dicembre) ed è stato immediatamente operato per poi iniziare la fisioterapia.anche se la coppia Tomori-Kalulu/Romagnoli ha dato ottime garanzie di prestazioni.

Simon Kjaer si sta allenando con un look totalmente inedito: barba e capelli biondi lunghi. Un vero vichingo con fisico prestante, tatuaggi in bella mostra e la promessa al mondo del calcio che, fino a quando non rientrerà in una partita ufficiale (come riporta la Gazzetta dello Sport), lascerà crescere sia la barba che i capelli.

