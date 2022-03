Arrivano ottime notizie da Milanello in merito alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic , Alessio Romagnoli e Olivier Giroud : secondo quanto riportato da Antonio Vitiello di Milannews.it, tutti e tre i calciatori si sono infatti allenati oggi con il resto del gruppo rossonero.

Ad

La loro presenza tra i convocati di Stefano Pioli per il delicatissimo match di sabato sera contro l'Empoli non è dunque più in dubbio. Sarà ballottaggio tra lo svedese e il francese in attacco, con Olivier Giroud a tutt'oggi favorito per vestire una maglia da titolare.

Calciomercato Leonardo: "Ibra voleva tornare al PSG ma è un ingrato. Mbappé..." 03/03/2022 A 09:48

Ibrahimovic: "Non mollo fino a quando non vinco con il Milan"

Calciomercato Dybala, incontro dopo la Champions che sa di ultimatum 7 ORE FA