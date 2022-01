Milan-Spezia, match valido per la 22a giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto dei gol di Rafael Leao, Agudelo e Gyasi. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 6 - Non può fare niente sui due gol. Per il resto para bene.

Alessandro FLORENZI 5.5 - Non malissimo a dirla tutta, però il gol dello Spezia nasce dal suo lato. (Dal 70’ CALABRIA 6 - Grande ingresso. Personalità e intraprendenza)

Pierre KALULU 4.5 - Negativo su entrambi i gol dello Spezia. Prima, insieme a Gabbia, si dimentica di Agudelo, e dopo, a pochi secondi dal termine, perde palla e apre una prateria a Kovalenko.

Matteo GABBIA 5 - Rispetto a Kalulu è colpevole solo sul primo gol, ma non so se può andarne fiero.

Theo HERNANDEZ 5 - Viene quasi sempre limitato da Gyasi e sbaglia un rigore pesantissimo

Tiemoue BAKAYOKO 5 - Non bene quando verticalizza. È lento e macchinoso.

Rade KRUNIC 5.5 - Un po' meglio del collega di reparto, ma con la palla nei piedi sbaglia troppo.

Alexis SAELEMAEKERS 6.5 - Il perfetto giocatore di complemento. Si muove in relazione dei compagni e si fa sempre trovare libero. Solo un grande Provedel gli nega la gioia del gol. (Dal 57’ MESSIAS 5.5 - Segna il gol del 2-1, ma l'arbitro glielo cancella dimenticandosi la regola del vantaggio. Per il resto niente di che).

Brahim DIAZ 5 - Bruttissima involuzione la sua. Completamente eclissato. Pioli è costretto a toglierlo. (Dal 70’ GIROUD 5.5 - Non riesce ad incidere come vorrebbe)

Rafael LEAO 7 - Ispirato. La difesa dello Spezia riesce a prendergli solo la targa. Conquista il rigore sbagliato da Theo e fa perdere l’orientamento a tutti. Joga Bonito. (Dall'84' REBIC SV)

Zlatan IBRAHIMOVIC 6 - Si muove poco, molto poco, ma ogni volta che tocca la palla nasce una situazione pericolosa. Cala alla distanza.

All. Stefano PIOLI 5.5 - La sua squadra è stanca. Parecchio stanca. Dopo un primo scintillante (soprattutto per merito di Leao), lo Spezia sale in cattedra e i rossoneri inziano a giocare in maniera confusa. Non un bel segnale. Le assenze sono pesanti, certo, ma contro lo Spezia bisogna fare di più.

Milan-Spezia, delusione di Messias dopo il gol non concesso Credit Foto Getty Images

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 7 - Concede il rigore colpendo al piede Leao, poi però si riscatta parando di tutto e di più.

Kelvin AMIAN 5 - Leao gli fa venire un bruttissimo mal di testa. Non ci capisce niente.

Martin ERLIC 6.5 - Bellissima partita. Pulito e preciso. Riesce a limitare un signore che si chiama Zlatan Ibrahimovic.

Dimitris NIKOLAU 5.5 - Si porta sul groppone quel tocco maldestro che lancia Leao in occasione del gol milanista.

Arkadiusz RECA 5.5 - Da un lato regala una ventata di freschezza con le sue sgroppate, ma dall’altro offre il pallone killer a Provedel da cui nasce il rigore sbagliato da Theo. (Dal 77’ SALVA FERRER 6 - Protegge la zona di competenza)

Giulio MAGGIORE 6 - Polmoni e cattiveria al servizio della squadra. (Dal 79' KOVALENKO 6.5 - Decisivo con l'assist per Gyasi. Un cioccolatino solo da scartare)

Jakub KIWIOR 6.5 - Fondamentale con un paio di murate di stampo pallavolistico.

Simone BASTONI 6.5 - Ma fa il terzino o la mezzala? Mamma mia che giocatore questo. Super duttile. È veramente il regalo che vorresti trovare sotto l’albero. È ovunque.

Emmanuel GYASI 7 - In difesa fa un lavorone su Theo Hernandez, limitandolo, mentre in attacco si presenta al posto giusto al momento giusto. Che timing.

Daniele VERDE 6 - Non scintillante, però l’assist per Agudelo è veramente un tocco di grande qualità. Un lampo dei suoi.

Rej MANAJ 6 - Fa un bel lavoro ripulendo tanti palloni e mettendoli a disposizione dei compagni. (Dal 58’ AGUDELO 7.5 - Segna il gol del pareggio e propizia il 2-1 di Gyasi. Impatto devastante)

Mister Thiago MOTTA 7 - Azzecca i cambi e gioca un secondo tempo coraggiosissimo. Se salva lo Spezia merita la panchina d’oro.

