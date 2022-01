Domani il Milan ospiterà lo Spezia nella sfida valida per la 22esima giornata di Serie A. Stefano Pioli ha presentato il match di San Siro in conferenza stampa: ecco le dichiarazioni più signiicative.

Mercato

"La nostra è una strategia condivisa: non vogliamo cambiare tanto per cambiare, ma per avere giocatori che migliorino per qualità, presenza e spessore la rosa. Non vogliamo prenderne uno tanto per dire che abbiamo comprato un giocatore. Kalulu-Gabbia stanno dimostrando che sono giocatori pronti anche per partite importanti. Se capiterà l'occasione giusta il club si farà trovare pronto, altrimenti rimarremo così... Tomori si è fatto male, ma spero che perderà solo 3-4 partite".

Su Tomori

"Se fosse per lui giocherebbe domani e questo è già un aspetto molto positivo. L'intervento di solito richiede quattro settimane, i tempi sono quelli... vedremo. L'intervento è andato bene, è la prima volta che gli capita un infortunio del genere. Se poi saranno 4 settimane o più o meno è troppo prematuro per dirlo".

Su Rebic

"Ha avuto problematiche abbastanza importanti, ci vorrà un po' di tempo soprattutto per uno con le sue caratteristiche che va di strappi e di forza. Ante deve sfruttare ogni singolo istante. Non credo ci vorrà tanto, ma serve un po' di pazienza".

Sullo Spezia

"L'anno scorso fu una settimana non positiva, ma questa è un'altra storia. Ma noi crediamo in noi stessi, il destino è nelle nostre mani".

Su Pellegri

"Sta sicuramente meglio, ma credo che tornerà dopo la sosta. Ha qualità, ma ha avuto troppa poca continuità nel lavoro per dimostrarle".

Su Diaz

"Il Milan può fare a meno di qualsiasi giocatore. Adesso sta tornando brillante, ma dipende dai giocatori mantenere le gerarchie. Se le prestazioni calano, c'è un altro pronto a subentrare. Se vuoi giocare nel Milan e farlo da titolare devi essere pronto a tenere alto il livello alto".

Sulla coppia Kalulu-Gabbia da sostenere

"Assolutamente sì. Dovremo giocare da squadra. Affrontiamo un avversario che nelle ultime trasferte non ha subito goal vincendo sia a Napoli che col Genoa. Dovremo avere le idee chiare. Poi le prestazioni dei singoli sono importanti, ma se la squadra le esalta in un certo modo".

