Terminata la pausa nazionali, il Milan di Stefano Pioli riprende il campionato dalla trasferta del Franchi contro la Fiorentina, in programma sabato alle 20:45. Ecco le parole dell'allenatore rossonero nella consueta conferenza stampa della vigilia:

"La squadra sta bene. Spiace per Calabria, non ci voleva il suo infortunio visto che abbiamo tante partite. Rebic ha fatto un colpo di tacco nella partitella di allenamento e ha sentito una fitta muscolare. Non sarà della gara a Firenze".

Ad

Su Calabria

Calciomercato 2020-2021 Anche lo Shakhtar di De Zerbi su Alvarez: Milan, Inter e Juve avvisate IERI A 22:53

"Spero di recuperarlo presto. Abbiamo tante partite, giochiamo ogni tre giorni quindi qualche gara la salterà. Stava bene, è un vero peccato, ma sono cose che capitano. Il blocco di partite che ci aspetta da qui a Natale dobbiamo affrontarlo nel migliore dei modi".

Su Kessie

"Io l'ho visto bene. Nel derby la sua prestazione è stata giudicata solo per l'episodio del rigore, in cui poteva certamente fare meglio, ma poi ha fatto bene. E' tornato bene, a centrocampo stanno tutti bene. Poi deciderò chi far giocare".

Su Florenzi

"Non l'ho mai schierato da terzino perchè Calabria e Kalulu stavano bene, mentre davanti avevo solo Saelemakers. Florenzi è in crescita, è vicino alla condizione ottimale, dove aumentare il minutaggio".

Su Messias

"Sta molto meglio, sono contento del suo ritorno in squadra, mi sta facendo vedere cose interessanti. Si sta avvicinando ad una condizione quasi ottimale, ha qualità importanti".

Sulla Fiorentina

"Diffido sempre dalle squadre che sembrano in difficoltà per delle assenze, è successo anche a noi e abbiamo sempre trovato più energie. Loro hanno un'identità precisa, è un avversario difficile. Vlahovic? E' cresciuto tantissimo, l'ho allenato e faceva già vedere di essere bravo. E' un attaccante molto forte. Italiano? E' un ottimo allenatore. È giovane, ma con le idee chiare. Sta facendo un lavoro importante, dando identità alla sua squadra".

Sul Pioli allenatore della Fiorentina

"Era un allenatore più giovane, con meno esperienza. A Firenze sono stato bene, per me non sarà mai una partita normale anche per il ricordo di Davide Astori".

Sul rinnovo col Diavolo

"Non è il momento di parlare del mio rinnovo, quando sarà il momento lo saprete. Noi pensiamo solo a domani".

Pioli al giornalista: "Forse tu avevi la testa al derby, non noi"

Serie A Time out e tempo effettivo, la rivoluzione richiesta da Pioli. È praticabile? IERI A 21:50