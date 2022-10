Brutte notizie in casa Milan: il club ha comunicato sui propri canali che Alexis Saelemaekers durante la partita di Empoli ha subito un trauma distorsivo del ginocchio sinistro: gli esami effettuati domenica mattina hanno evidenziato una lesione parziale del legamento collaterale mediale. Il giocatore ha scelto di seguire un trattamento conservativo. Il 2022 rossonero del belga si è probabilmente chiuso al "Castellani": contando la pausa per il Mondiale, il numero 56 dovrebbe tornare in campo a gennaio. Gli altri due infortunati rossoneri, Davide Calabria e Simon Kjaer, saranno valutati lunedì.

Chi gioca contro il Chelsea

Mercoledì il Milan è atteso dalla delicata sfida di Champions League contro il Chelsea a Stamford Bridge: nel caso in cui Messias non dovesse recuperare (il brasiliano ha saltato la trasferta di Empoli per un risentimento muscolare al polpaccio), Pioli potrebbe optare per Krunic a destra nel trio dei trequartisti completato da Leao e De Ketelaere alle spalle di Giroud. In alternativa spostare il belga a destra e inserire Brahim Diaz al centro.

