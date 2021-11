Stefano Pioli. Non parliamo di chissà quali schemi o innovazioni, ma il tecnico rossonero ha parlato di alcune migliorie che potrebbero davvero migliorare la qualità delle partite e dei rapporti tra allenatori e i propri giocatori. Pioli parla dei timeout e del tempo effettivo, così come capita nel basket. Sarà praticabile? È una vecchia Luciano Spalletti prendendosela Come cambiare il calcio secondo. Non parliamo di chissà quali schemi o innovazioni, ma il tecnico rossonero ha parlato di alcune migliorie che potrebbero davvero migliorare la qualità delle partite e dei rapporti tra allenatori e i propri giocatori. Pioli parla deie del, così come capita nel basket. Sarà praticabile? È una vecchia battaglia di mister Pioli , a cui aveva fatto eco ancheprendendosela con chi perde tempo in campo

Le ricette per cambiare il calcio

Mi piacerebbe poter parlare di più durante le partite. Sarei favorevole all'introduzione di un timeout nel calcio, così come vorrei il tempo effettivo. E mi piacerebbe avere una pausa a metà primo tempo. Per essere più preciso e diretto nelle indicazioni da dare. [Pioli al sito del Milan]

Com'è lo spogliatoio del Milan?

Quando parliamo di campioni, questi lo sono anche a livello umano e professionale. Dentro hanno una competitività così forte che non è difficile allenarli. Pretendono e alzano il livello di tutto l’ambiente

Il rapporto con lo staff tecnico

Decido io, ma prima voglio proposte e idee. Che, se sono diverse dalle mie, possono portare a qualcosa di migliore. Mi piace preparare la partite con lo staff, discutere delle strategie e prendere una decisione finale

Cosa ho fatto durante la pausa per Nazionali?

Questo è l'unico momento dove onestamente riesco a staccare. Abbiamo 7 partite in 20 giorni. Mia moglie dice sempre che non ascolto. Ovviamente testa e idee sono sempre lì. Invece durante la sosta riesco a fare qualche uscita in bicicletta, partita a paddle o passeggiata col cane. Mi piace molto guardare lo sport. Mi rilassa

Pioli al giornalista: "Forse tu avevi la testa al derby, non noi"

