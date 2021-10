Milan-Torino, match valido per la 10a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio San Siro di Milano martedì 26 ottobre alle ore 20:45.

Milan-Torino: probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Kaluku; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leão; Giroud. All. Stefano Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brahim Díaz, Samu Castillejo, Florenzi, Maignan, Messias, Plizzari, Rebic

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Ricardo Rodríguez; Singo, Lukic, Pobega, Ola Aina; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Ivan Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ansaldi, Edera, Mandragora, Pjaca, Verdi

Dove vedere Milan-Torino in tv e streaming

La sfida Milan-Torino verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Milan ha vinto tutti gli ultimi tre incontri di Serie A contro il Torino con un punteggio complessivo di 10-0: soltanto una volta i rossoneri hanno registrato più successi di fila contro i granata nella competizione (cinque all'inizio degli anni '50).

Il Torino ha vinto soltanto tre delle ultime 48 sfide di Serie A contro il Milan, due delle quali tuttavia nel 2019 (2-0 ad aprile e 2-1 a settembre) - completano 21 successi lombardi e 24 pareggi.

Il Milan ha tenuto la porta inviolata nel 52% delle sfide interne di Serie A contro il Torino (39/75), incluse le quattro più recenti: l'ultima rete granata in trasferta contro i rossoneri risale all'agosto 2016, firmata da Daniele Baselli.

Il Milan ha vinto le ultime cinque partite di campionato: solo una volta nella gestione Stefano Pioli i rossoneri hanno collezionato sei successi consecutivi in Serie A, tra luglio e ottobre 2020.

Il Milan ha vinto le ultime quattro partite interne di Serie A: Stefano Pioli potrebbe diventare il primo allenatore rossonero ad ottenere cinque successi consecutivi in casa nella competizione da Clarence Seedorf nel 2014.

È dal novembre 2020 che il Torino (tre reti segnate nell’ultimo turno contro il Genoa), non riesce ad infilare due partite di fila in Serie A con almeno due gol all’attivo.

Il Torino ha perso 0-1 l'ultima gara fuori casa di campionato, contro il Napoli: i granata non restano a secco di gol per due trasferte consecutive di Serie A dal febbraio 2020, contro il Lecce nella prima e proprio il Milan nella seconda.

Dovesse trovare il gol in questo match, Olivier Giroud diventerebbe solo il secondo giocatore del Milan nell'era dei tre punti a vittoria a segnare in tutte le sue prime tre presenze casalinghe di Serie A, dopo Mario Balotelli nel 2013.

Dovesse segnare in questo incontro, Zlatan Ibrahimovic raggiungerà due traguardi in contemporanea: 150 gol in Serie A e 400 marcature nei campionati nazionali in cui ha giocato in carriera - dopo aver trovato il gol nelle prime tre sfide di campionato contro il Torino, l'attaccante svedese è rimasto a secco di reti nelle successive tre.

Andrea Belotti ha realizzato cinque gol allo stadio Meazza in Serie A, quattro dei quali tuttavia contro l'Inter - in sette gare giocate in Lombardia contro i rossoneri, l'attaccante del Torino ha siglato una sola rete: nell'agosto 2016, quando sbagliò anche il rigore del possibile 3-3 al 96º minuto.

