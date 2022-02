L’Udinese ferma il Milan per la seconda volta in campionato: usciamo con questo verdetto dall’anticipo del venerdì tra rossoneri e bianconeri. Dopo l’1-1 dell’andata, la banda di Cioffi (che all’epoca era il vice) riesce ancora una volta a mettere il bavaglio a quella di Pioli, portando via da San Siro un punto cruciale nella propria lotta salvezza. La partita è stata molto ruvida, con i friulani bravi a metterla sul loro terreno a loro più congeniale. Il Milan però non ha tirato indietro di gamba, riuscendo anche a trovare il vantaggio con il solito Rafael Leao (11° gol in stagione). Nella ripresa però i cambi di Cioffi hanno fatto la differenza: gli ingressi di Pereyra e Udogie hanno completamente cambiato l’inerzia del match, portando l’Udinese al casuale (forse addirittura con la mano) pareggio firmato dallo stesso Udogie. Per il Milan è il secondo pari consecutivo, che come quello di Salerno puzza tanto di occasione persa; per l’Udinese invece è un punticino che vuol dire momentaneo +4 sulla zona salvezza.

L'esultanza dei giocatori dell'Udinese durante Milan-Udinese - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

MILAN-UDINESE 1-1 (primo tempo 1-0)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Messias (65' Saelemaekers), Brahim Diaz (85' Maldini), Leao; Giroud (67' Rebic). All: Pioli

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Walace, Makengo (55' Pereyra), Arslan (89' Jajalo), Zeegelaar (55' Udogie); Deulofeu, Beto (65' Success). All: Cioffi

Gol: 30' Leao, 68' Udogie

Assist: Tonali (1-0 Milan)

Ammoniti: Perez, Becao, Rebic, Molina, Success, Leao

La cronaca in 6 momenti chiave

30'- RETEEEEEEEEEEEEE! LEAOOOOOOOO! 1-0 MILAN! Cross morbido di Tonali dalla destra, Leao gira intorno a Becao, controlla e poi apre il piattone per superare Silvestri.

41'- MEZZA OCCASIONE UDINESE! Cross teso di Arslan, capocciata di Beto, palla troppo centrale e Maignan para senza problemi.

49'- ATTENZIONE, EPISODIO DUBBIO! Lancio di Perez per Beto, l’attaccante bianconero incrocia le gambe con Tomori, cade a terra, ma l’arbitro lascia proseguire.

66'- RETEEEEEEEEEEEEEEE! IL TOCCO DI UDOGIEEEE! 1-1 A SAN SIRO! Pereyra la mette in mezzo con un tiro-cross in rovesciata, Udogie si fionda sul pallone, tocca in maniera maldestra (forse con la mano, rivedendo il replay) e in qualche modo supera Maignan.

77'- SI SALVA L’UDINESE! Leao scavalca Silvestri in uscita, ma alza troppo la palla e Pablo Marì e spazza via il pericolo di testa.

93'- MAIGNAN SALVA TUTTO! Grandiosa parata del portierone francese sul destro fiondato di Deulofeu. Udinese vicina al ribaltone.

Il momento social

Mvp

Roberto PEREYRA - Pronti via, si assume le redini della squadra. Impressionante il volume di gioco che produce per i suoi compagni. La sua rovesciata spinge in porta Success. A questa Udinese mancava la sua leadership

Il migliore

Rafael LEAO - Spazia per tutto lo specchio della trequarti e allarga le crepe della retroguardia avversaria grazie a una tecnica sopraffina. Alla mezz'ora conficca il pungiglione nella porta di Silvestri confermandosi un vero e proprio ariete.

Il peggiore

Olivier GIROUD - Pochissimi palloni toccati, un fantasma in quel di San Siro. Il suo apporto mancante è una delle chiavi che apre al pareggio friulano.

Le pagelle

