Milan e per Stefano Pioli che approccia alla sfida Olivier Giroud che aveva già saltato la Venezia. Brutte notizie per ile perche approccia alla sfida contro il Venezia , per il turno infrasettimanale, davvero con gli uomini contati. Non recupera dal mal di schiena, infatti,che aveva già saltato la delicata sfida contro la Juventus e, il condizionale resta d'obbligo fino alla lista dei convocati di Pioli, non dovrebbe neanche essere a disposizione per la gara interna contro il

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Irregolarità sul rinnovo di Calabria: 7500€ di multa per il Milan UN' ORA FA

Persiste infatti il dolore per il francese che ha lasciato l'ultima seduta di allenamento a Milanello prima ancora della fine prevista. Giroud ha ancora male e fatica ad allenarsi e dovrebbe quindi saltare la prossima gara per poterlo riavere (si spera in casa Milan) per la prossima contro lo Spezia e, soprattutto, per il ritorno in Champions contro l'Atlético Madrid (del 28 settembre).

Giroud è solo l'ultimo della infermeria che è ormai piena per il Milan, considerando che Pioli non recupera nessuno. Oltre all'ex Chelsea sono fuori causa Ibrahimovic, Kjaer, Krunic, Calabria e Bakayoko. Rebic farà ancora la prima punta, a destra c'è Kalulu, a centrocampo il doppio play Tonali-Bennacer.

Cambi sbagliati e Tonali > Locatelli: Juve-Milan, le chiavi

Serie A Milan-Venezia: probabili formazioni e statistiche IERI A 15:37