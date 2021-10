A Milanello è andata in scena la conferenza stampa di Stefano Pioli in vista del match di domani a San Siro contro il Verona . Ecco gli stralci più significativi delle dichiarazioni del tecnico rossonero:

Su Ibra

"Sta meglio, ha iniziato a lavorare sul campo, da ieri è in gruppo. Sarà importante l'allenamento di domani, poi decideremo se convocarlo o meno. La sua condizione è in crescita".

Su Giroud

"Si è allenato bene, ha superato il problema alla schiena. Domani ci sarà".

Tatarusanu titolare?

"Tatarusanu sarà titolare domani. E' un grande professionista, qui è apprezzato da tutti".

Su Calabria

"Sta bene, si allena con noi da tre giorni. Domani ci sarà".

Su Mirante

"Mirante ha bisogno di una settimana di preparazione in più, ma sono contento del suo arrivo. Ringrazio la società, avevamo bisogno di un altro giocatore. E' un ragazzo serio e un grande professionista

Obiettivi

"Il blasone del club ha fatto sì che fosse una squadra desiderabile da tanti giocatori. Ci auguravamo di essere in questa posizione e vogliamo arrivare il più in alto possibile pensando partita per partita; vogliamo vincere tutte le partite. Siamo il Milan, domani giochiamo in casa e prenderemo tanta energia dai nostri tifosi anche domani sera".

Su Diaz

"Durante la sosta l'ho visto bene, oggi invece era un po' indisposto. Vediamo per domani".

Sul Verona

"Le difficoltà saranno tante, è una squadra che sta bene di gambe e di testa. Giocano un calcio offensivo, dovremo sfruttare i loro errori. Loro pressano tanto, dovremo muoverci bene e con i tempi giusti. Servirà grande continuità all'interno della partita. E' vero che gli scontri diretti sono importanti, ma è fondamentale anche non perdere punti con le piccole".

Su Ballo-Touré

"E' tornato dalla nazionale in buone condizioni. Ha avuto il suo tempo per adattarsi, contro il Venezia è stato un po' timoroso, ma ora è cresciuto".

