France Football, settimanale francese – che sovrintende al Pallone d’oro - in edicola oggi. Le “quote” alla Ibra non sono certo mancate: Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista a, settimanale francese – che sovrintende al Pallone d’oro - in edicola oggi. Le “quote” alla Ibra non sono certo mancate:

“Se si parla di qualità intrinseche io non ho nulla in meno rispetto a Messi e Ronaldo. Se invece si considerano i trofei allora sì, io non ho vinto la Champions... Non so però in base a cosa si decida per l’assegnazione del Pallone d’oro, non ne sono ossessionato. Quando il collettivo funziona, l’individuo ne beneficia: il singolo non può essere buono se la squadra non è buona. In fondo, penso di essere il migliore al mondo”.

Poi, la frase da titolo, in pieno stile Zlatan:

Se mi manca il Pallone d’oro? No è il contrario, sono io che manco a lui

Ibrahimovic: "So ancora fare quelle cose da ninja, anche a 39 anni"

