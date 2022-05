una classifica che mostra il Milan a +2 dall'Inter con solo due giornate rimanenti: dell'Hellas Verona poteva rappresentare la classica buccia di banana ma i ragazzi di Pioli hanno dimostrato una grande maturità soprattutto nei momenti più complicati, dopo essere passati in svantaggio con la rete di capitan Faraoni. Krunic sulla trequarti che risponde colpo su colpo all'aggressività dell'Hellas, ma anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è fatto sentire prima della partita, poche parole le sue, ma chiare e precise volte a caricare sia l'ambiente che la squadra: "Del Milan si ricordano i giocatori che hanno vinto Scudetti o Champions. Se vogliamo che si ricordino di noi abbiamo tre partite". Altri tre punti messi in cassaforte edcon solo due giornate rimanenti: la vittoria al Bentegodi in casapoteva rappresentare la classica buccia di banana ma i ragazzi di Pioli hanno dimostrato una grande maturità soprattutto nei momenti più complicati, dopo essere passati in svantaggio con la rete di capitan Faraoni. Verona non fatale , dunque, ma magica in particolare per Sandro Tonali che, nel giorno del suo 22esimo compleanno, realizza una doppietta e vede annullarsi anche una rete per un fuorigioco millimetrico. Tra i principali artefici della vittoria c'è sicuramente Stefano Pioli, che ha azzeccato la formazione iniziale consulla trequarti che risponde colpo su colpo all'aggressività, ma anche, poche parole le sue, ma chiare e precise volte a caricare sia l'ambiente che la squadra: "".

Una frase che potrebbe aver smorzato anche tante tensioni presenti prima di un match così importante e, così, Ibrahimovic continua ad essere decisivo dentro e fuori dal campo. Le ultime due giornate recitano Atalanta e Sassuolo: chissà che lo svedese possa partire dal 1', per far rifiatare l'opaco Giroud, e per mettere a tabellino i gol decisivi per lo Scudetto rossonero, dopo 11 anni molto difficili tra obiettivi mancati ed enormi aspettative.

