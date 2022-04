nessuna intenzione di smettere. Ritiro o non ritiro dal calcio giocato per Zlatan Ibrahimovic ? Il dibattito prosegue, ma a quanto pare nonostante l'interminabile lista di acciacchi fisici l'attaccante svedese del Milan non avrebbe

Decido io quando fermarmi, così come decido che la palla gialla ti colpirà

Vada come vada, deciderà lui quando appendere gli scarpini al chiodo, come si può facilmente desumere dall'ultimo "post" su Instagram. A giudicare dalle immagini il ritorno in campo non dovrebbe essere poi così lontano... Intanto però l'ex Juve e Inter guarderà ancora una volta i compagni di squadra dalla tribuna in occasione di Lazio-Milan, gara fissata per domenica sera.

