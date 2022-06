Adriano Galliani è il grande artefice della promozione del Monza nella massima serie e, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha rilasciato una bella intervista parlando di vari temi, dal calciomercato fino alla storia d'amore conclusa con il Redbird, ma con ancora Paolo Maldini a rappresentare i rossoneri a livello di direzione sportiva: "Il 13 aprile del 2017 finisce la mia avventura al Milan e il telefonino si trasforma nello specchio di un mondo, di un modo. Adriano Galliani, che fino a quel momento era alto, bello e con gli occhi azzurri, ha presente Brad Pitt? Diventa improvvisamente, e rapidamente, Calimero. nella massima serie e, ai microfoni del, ha rilasciato una bella intervista parlando di vari temi, dal calciomercato fino alla storia d'amore conclusa con il Milan , passato da poco alla nuova proprietàma con ancora Paolo Maldini a rappresentare i rossoneri a livello di direzione sportiva:

La frequenza delle chiamate si riduce in modo esponenziale, riprende soltanto il 28 settembre 2018 quando Silvio Berlusconi acquista il Monza. Cento telefonate in C, 200 in B, qualcuna in più nella stagione in cui sfioriamo la serie A. Dalla promozione ho contato 165 messaggi di procuratori. Li ho segnati tutti con l’asterisco. Oggi sono di nuovo un misto tra Paul Newman, Richard Gere, Marlon Brando e Brad".

IL CALCIOMERCATO DEL MONZA

"Cambieremo tanto, come abbiamo sempre fatto, per adeguare la rosa alla categoria. Le regole sono chiare: 17 giocatori, tre dei quali extracomunitari, più quattro italiani e quattro provenienti dal settore giovanile. Avendo una storia così frammentata, l’unico ex praticabile è verosimilmente Pessina, Matteo, al quale voglio bene. Ma non mi sembra un acquisto realizzabile. Le altre squadre avranno 25 in rosa, noi obbligatoriamente 21 più tanti over 2000. Punteremo comunque sui giovani, non sui nomi che leggo in questi giorni".

