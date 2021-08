Le voci che nelle ultime ore rimbalzavano dalla Spagna, lanciate da Chiringuito TV, sono state smentite da Massimo Moratti in persona: l'ex presidente nerazzurro non ha intenzione di rientrare nel club nerazzurro come socio di minoranza. Intervistato da Repubblica, infatti, il numero 1 di Saras ha voluto fare chiarezza sulla questione: "Essere in minoranza in un club di calcio serve a poco. Al momento non penso ci siano le condizioni per una cordata italiana alla guida del club, a prescindere da me e dalla mia volontà".

Su Zhang e Interspac

L'ex numero 1 nerazzurro - poi - ha parlato anche del futuro societario dell'Inter, ribadendo ancora una volta il proprio apprezzamento nei confronti del lavoro svolto negli ultimi anni dalla famiglia Zhang: "Certo sarebbe bello che, in caso di cessione, la nuova proprietà fosse appassionata. Agli Zhang gli interisti devono essere grati per come hanno fatto le cose finora". E sul progetto di azionariato popolare dei tifosi Interspac: "Stiamo a vedere. I promotori sono molto motivati, bisognerà capire come andranno avanti. È un'iniziativa a cui guardo con interesse".

