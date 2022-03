Pairetto, venendo poi punito Mourinho non sarà in panchina neanche per il prossimo match di campionato, quello contro l'Atalanta in casa e farà il suo ritorno solo per Udinese-Roma del 13 marzo. Il club giallorosso, infatti, ha deciso di non presentare ricorso contro le due giornate di squalifica, nella speranza di recuperare il tecnico portoghese per la 28esima giornata. Si era lanciato con un “Ti manda la Juve” , nei confronti dell'arbitro, venendo poi punito con due giornate di squalifica . Dopo aver saltato Spezia-Roma,non sarà in panchina neanche per il prossimo match di campionato, quello contro l'Atalanta in casa e farà il suo ritorno solo perdel 13 marzo. Il club giallorosso, infatti, ha deciso di non presentare ricorso contro le due giornate di squalifica, nella speranza di recuperare il tecnico portoghese per la 28esima giornata.

La Roma, con questa mossa, spera di stemperare gli animi e non alimentare inutili polemiche con FIGC e AIA, anche se - attraverso un suo portavoce - tiene a sottolineare che parte delle frasi dirette contro l'arbitro Pairetto, da Mourinho e dai suoi collaboratori, non siano del tutto esatte e/o riportate poi male dagli organi di stampa.

Inoltre, lo stesso Tiago Pinto si era lamentato prima di Spezia-Roma di come queste frasi fossero comparse sulla stampa prima ancora di vedere il referto arbitrale. Referto che non era stato ancora inviato (via PEC) alla società giallorossa. Insomma, qualcosa non ha funzionato se lo stesso referto si poteva recuperare prima sui siti degli organi di stampa che nella posta del club.

