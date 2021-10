Sei a Roma e che cosa fai, non ti fermi a cena con Josè Mourinho? Conor McGregor è in Italia dove sabato farà battezzare in Vaticano suo figlio Rìan. E venerdì sera in un ristorante dei Musei Vaticani che affaccia sui giardini e sulla cupola di San Pietro, ha incontrato il tecnico giallorosso. I due si sono fermati a chiacchierare mentre bevevano un bicchiere di whisky (quello prodotto in Irlanda dalla stella delle Mma) sulla terrazza, in uno dei punti più belli della capitale. Lì McGregor ha organizzato una cena in grande stile per tutta la famiglia e la crew che da Dublino si è spostata in Italia per un vero e proprio evento.

"Rispetto per quest’uomo, una leggenda", ha scritto Conor. "Sì è lui! Il grande Conor McGregor è a Roma e sì, è stato un vero piacere incontrarlo, condividere alcune storie con lui e offrirgli la maglia più bella della città. Ha fatto un miracolo, impossibile dire di no a Conor, dovevo provare il suo whisky. Leggenda!" la risposta dell'allenatore della Roma che ha regalato ad uno degli atleti più ricchi e importanti del mondo (180 milioni di dollari di patrimonio) una maglia numero 10 con il suo nome.

