Mourinho a 360° quello intervenuto in conferenza stampa, in vista del big match Milan-Roma. Tra infortuni e recuperi, casi E' una 360° quello intervenuto in conferenza stampa, in vista del big match. Tra, casi Covid e ricordi di un San Siro lontani, l'allenatore risponde alle domande dei giornalisti regalando, come sempre, momenti simpatici.

FORMA DELLA SQUADRA

Serie A Pioli: "Rebic e Leao non hanno i 90 minuti. Mercato? Un difensore"

"Abbiamo lavorato penso bene, ovviamente sono 15 giorni senza competizioni ed è naturale che si perda qualcosina a livello di intensità e ritmo di gioco. Però stiamo bene. L’unico giocatore che veramente continua nel suo recupero è Spinazzola, dopo qualche problema conosciuto da voi con qualche situazione di Covid. Siamo pronti".

MILAN E LAZIO

"Siamo professionisti e qualche volta dire che non puoi allenare un altro club è dura. E’ un rischio. Però, ci sono dei club a cui tu puoi dire di no e non lo fai per mancanza di rispetto, ma per rispetto verso la squadra che hai allenato in passato. Per dirti dopo il 2010 non è stata la Roma la prima squadra italiana con cui ho parlato. La Roma potevo accettarla, l’altra no. Non è mancanza di rispetto, ma non potrò mai allenare la Lazio".

GIOCATORE NO-VAX

"Sono cose private. Per questo noi è sacro. Qualche giocatore anche ha avuto Covid e ha chiesto la privacy. Noi lo rispettiamo. Le regole sono le regole".

PELLEGRINI

"Pellegrini ha recuperato bene, grazie a lui e allo staff non ha avuto le stesse vacanze degli altri facendo quattro giorni di meno. E’ andato forte e dal 30 che siamo arrivati tutti sta lavorando normalmente. Si può giocare, ma non credo 90 minuti".

IMPATTO COVID

"A me non piace molto parlare così, quando ci sono 4/5 infortuni e a noi è capitato allora il risultato non è falsato? Se non giocano Pellegrini, Abraham, Zaniolo il risultato non è falsato. Ci sono delle regole con un minimo di giocatori disponibili, noi non siamo una squadra ricchissima di opzione e abbiamo un problema ogni volta che manca un giocatore".

