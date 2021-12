José Mourinho ritrova il ritmo europeo. A segno Tammy Abraham con un fantastica doppietta, Zaniolo e Smalling. Per i bergamaschi autorete di Cristante su tiro di Muriel. Ecco le parole dell'allenatore giallorosso: La Roma batte 1-4 l’Atalanta in trasferta , ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato e raggiunge momentaneamente il 5° posto. Dopo due sconfitte consecutive, la truppa diritrova il ritmo europeo. A segno Tammy Abraham con un fantastica doppietta, Zaniolo e Smalling. Per i bergamaschi autorete di Cristante su tiro di Muriel. Ecco le parole dell'allenatore giallorosso:

“E' stata la Roma più bella della stagione. Spirito fantastico. I calciatori sapevano che giocando con l’Atalanta non potevamo essere in controllo per 90 minuti. La squadra è stata forte sotto tutti i punti di vista. Un arbitro bravissimo, pubblico fantastico Complimenti ai ragazzi. Uno come Karsdorp con i parastinchi distrutti sapeva che nessuno poteva giocare come lui e ci ha messo sacrificio. 19 mesi che non si vinceva contro una big, ora sono passati 20 minuti".

Sulle altre big della Serie A

"Per fare punti contro Atalanta, Milan e Napoli non basta organizzazione tattica. Serve carattere. Non parlo neanche dell’Inter perché secondo me non è minimamente paragonabile a nessuna squadra in Serie A. Serve sempre carattere che i giocatori oggi hanno avuto. Scherzavo con loro che io non ho sentito il terremoto ma che dovevamo esserlo noi. Soprattutto chi ci ricordava sempre che non si vinceva contro una grande. Ora sono passati 22 minuti e mezzo.”

Su Abraham

“Questo è quello che faceva in Inghilterra. La cosa più difficile da fare sono i gol. Lui doveva interpretare lo spirito di una squadra che non riesce a dominare tutte le partite. Da noi una punta deve fare tante cose oltre al gol. Oggi con il blocco difensivo basso si sapeva che nessuno doveva rischiare. Loro pressano come pazzi ed era importante avere un referente che utilizza il corpo contro Palomino e Toloi. Non mi preoccupano i gol che comunque lui farà. Non sono preoccupato”.

Sulle prestazioni di Mkhitaryan e Veretout

"Nel primo tempo dovevamo fare pressione sul terzino destro e Mkhi lo ha fatto benissimo. Veretout aveva un compito diverso ed era molto più di posizione. Lui ha utilizzato molto bene il movimento per inserirsi. Quando non sei il più forte devi soffrire. Stiamo crescendo, oggi ho visto l’evoluzione per come abbiamo sofferto. Il gol al minuto 46 poteva farci male nel passato e mandarci in sofferenza. Siamo rientrati forti e concentrati giocando veramente bene. Questa vittoria significa per me un passo avanti a livello di mentalità della squadra”.

