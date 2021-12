Calcio

Serie A, Mourinho prima dell'Atalanta: "La Roma a Bergamo per vincere"

SERIE A - Il tecnico della Roma José Mourinho analizza tutte le differenze tra la sua squadra e l'Atalanta, ma poi non usa mezze parole: "Noi da 6 mesi insieme, loro da 6 anni. Ammiro il lavoro di tutta l'Atalanta, ma la Roma a Bergamo non firma per il pareggio".

00:02:54, 17/12/2021 A 18:29