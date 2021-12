Momentaccio in casa Napoli. Dopo Fabian Ruiz , arriva la notizia della positività al Covid anche di Hirving Lozano. L’attaccante, al momento in Messico per le vacanze natalizie, è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà ora il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

Emergenza in vista della partita con la Juventus

Spalletti si ritrova così al momento in emergenza totale in vista della sfida del 6 gennaio contro la Juventus, alla ripresa del campionato. Tra attualmente positivi al covid, infortunati e giocatori pronti a partite per la Coppa d’Africa la compagine azzurra vanta al momento assenze pesantissime: Fabian Ruiz, Lozano, Insigne, Koulibaly, Osimhen, Ounas, Mario Rui e Anguissa.

