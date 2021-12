Al termine di una partita clamorosamente bella e avvincente, l'Atalanta espugna il "Maradona" al cospetto di un Napoli privo di tutti i suoi uomini migliori (Koulibaly, Fabian Ruiz, Osimhen, Insigne, Manolas e Zambo Anguissa): prima Malinovskyi, poi partenopei avanti con Zielinski e Mertens. Controsorpasso Dea firmato Demiral-Freuler: 2-3. Per lo Scudetto c'è anche la banda di Gasperini, per una classifica che, nelle prime quattro posizioni, recita così: Milan 38 punti, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34. Nota a margine, immagine da encomio dei sostenitori partenopei, che nonostante la sconfitta hanno tributato un lungo e fragoroso applauso alla squadra, che ha dato tutto in campo nonostante le pesantissime defezioni.

Dries Mertens spazientito davanti a Remo Freuler, Napoli-Atalanta, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino

NAPOLI-ATALANTA 2-3

Napoli (3-4-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit (85' Politano), Lobotka (55' Demme), Zielinski, Mario Rui; Elmas, Mertens (67' Ounas), Lozano (67' Petagna). All.: Spalletti.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta (46' Hateboer), De Roon, Freuler, Mæhle (83' Djimsiti); Pessina (56' Ilicic); Malinovskyi (73' Pasalic), Zapata (82' Muriel). All.: Gasperini.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia.

Gol: 7' Malinovskyi (A), 40' Zielinski (N), 47' Mertens (N), 66' Demiral (A), 71' Freuler (A).

Assist: Zapata (A, 0-1), Malcuit (N, 2-1), Toloi (A, 2-2), Ilicic (A, 2-3).

Note - Recupero: 0+4. AmmonitI: Malinovskyi, Rrahmani, Malcuit, Pasalic, Djimsiti.

Piotr Zielinski, Marteen De Roon, Napoli-Atalanta, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il momento social

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

7' - GOL DELL'ATALANTA CON MALINOVSKYI! Scarico al limite dell'area di Zapata e bomba sotto la traversa, di prima intenzione, da parte dell'ucraino. Il Napoli lamenta un controllo col braccio (che c'è, ma stretto al corpo). Il gol vienene convalidato: 0-1!

Napoli-Atalanta, Serie A 2021-2022: Ruslan Malinovskyi esulta dopo il gol dello 0-1. Foto di Filippo Monteforte per Getty Images Credit Foto Getty Images

10' - MARIO RUI IN AREA PICCOLA DALLA SINISTRA! Lozano, in estirada, non trova la porta sguarnita. La palla gli rimane sotto colpendola di natica. Palla fuori!

24' - PESSINA! Altra sponda deliziosa di Zapata, che sta facendo impazzire Rrahmani: azione simile a quella che ha portato al gol Malinovskyi. La rasoiata di Pessina termina di pochissimo a lato!

27' - ANCORA ATALANTA! Destro basso potente di Zappacosta, respinto di Ospina. Zapata ci prova con una frustata di testa, ma il portiere colombiano recupera la sfera.

40' - GOL DEL NAPOLI CON ZIELINSKI! Malcuit, sulla sinistra, va sul fondo e cede palla a Mertens, il cui appoggio al centrocampista polacco è intelligentissimo: primo sinistro murato da Palomino, secondo tentativo, di prepotenza, in fondo al sacco: 1-1!

L'esultanza di Piotr Zielisnki, Napoli-Atalanta, Getty Images Credit Foto Getty Images

47' - GOL DEL NAPOLI CON MERTENS! Atalanta sorpresa con la difesa altissima: Malcuit lo pesca al volo, il belga parte addirittura dalla propria metà campo su gravissimo errore di valutazione di Demiral, bruciato in velocità. A tu per tu con Musso, Mertens non sbaglia andando a segno per la quarta partita consecutiva e, soprattutto, ribaltando il match con la Dea: 2-1!

Dries Mertens esulta per il 4° gol consecutivo in Napoli-Atalanta, Getty Images Credit Foto Getty Images

53' - PALO CLAMOROSO DI ZAPATA! Gran cross dalla mancina di Mæhle e torsione di testa del colombiano: palla sul legno e che poi rimbalza su Ospina. Mario Rui spazza in angolo!

65' - DEMIRAL! Colpo di testa su punizione dalla mancina di Malinovskyi: Ospina è bravissimo ad alzare la sfera sopra la traversa!

66' - GOL DELL'ATALANTA CON DEMIRAL! Verticalizzazione dalla destra di Toloi per il turco, rimasto in attacco dall'azione prima. A tu per tu con Ospina in uscita, l'ex Juve scarica in porta un destro potentissimo e imparabile: 2-2!

Merih Demiral, Napoli-Atalanta, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

71' - GOL DELL'ATALANTA CON FREULER! Gran movimento di Ilicic, che prende velocità e consegna la palla allo svizzeri il quale, appena entrato in area, apre il piatto sinistra e batte Ospina all'angolino: 2-3, controsorpasso al "Maradona".

Remo Freuler esulta insieme a José Palomino, Napoli-Atalanta, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

90'+3 - PETAGNA IN SCIVOLATA VOLANTE! Palla alta sopra la traversa dopo un tentativo di Mario Rui (ribattuto) e grande spunto di Politano!

MVP

Mertens. Ancora una volta a timbrare, con il quinto gol da quando è stato chiamato a sostituire Osimhen. Sarà una chiave per il Napoli questo Mertens. Se resterà questo il rendimento, la squadra di Spalletti può ambire a rimanere là in alto nonostante tutte le difficoltà.

Fantacalcio

PROMOSSO - Freuler. Solita partita di enorme intelligenza in mezzo condita dal gol decisivo. Colpaccio fantacalcistico.

BOCCIATO - Ospina. Subisce 3 gol. Per una volta la sua scelta non porterà benefici a chi l'ha scelto tra i pali.

Spalletti: "Siamo nella tempesta tra infortuni e Covid"

