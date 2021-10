Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas; Insigne, Osimhen, Mertens. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Malcuit, Manolas, Ounas

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Binks, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Dijks; Orsolini, Sansone; Barrow. All.Mihajlovic

Squalificati: Soriano, Soumaoro

Indisponibili: Arnautovic, Bonifazi, Kingsley, Viola

Napoli-Bologna, dove vederla in tv e live streaming

La sfida fra Napoli e Bologna orentina verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. La partita sarà trasmessa in tv anche su Sky.

Statistiche Opta

- Il Napoli ha vinto otto degli ultimi 11 incontri di Serie A contro il Bologna (1N, 2P), ma solo due di questi successi sono arrivati nei cinque incroci più recenti.

• Il Napoli è andato a segno in ciascuna delle ultime 16 gare di Serie A contro il Bologna: solo una volta ha registrato una serie più lunga di incontri consecutivi in gol contro una singola avversaria, 18 contro il Como, tra il 1950 e il 1987.

• Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette sfide casalinghe in campionato contro il Bologna, l’unica eccezione nel parziale è una sconfitta in rimonta per 2-1 nel dicembre 2019, in cui sono andati in gol Andreas Skov Olsen e poi Nicola Sansone.

• Il Napoli è rimasto imbattuto in 15 gare casalinghe di Serie A per la prima volta da febbraio 2019 (serie in cui arrivò a 18): nel parziale ha ottenuto 12 vittorie (già più rispetto a tutto il 2020, in cui si fermò a 11) e tre pareggi.

• Il Bologna ha pareggiato quattro delle ultime sei trasferte di Serie A (2P), tante volte quante nelle precedenti 20 gare esterne nella competizione.

• Il Bologna ha perso le ultime due partite giocate di giovedì in Serie A - l'ultima vittoria rossoblu in questo giorno della settimana risale all'aprile 2012 contro il Cagliari (1-0 firmato Alessandro Diamanti).

• Il Bologna è la squadra che ha realizzato più gol sugli sviluppi di calcio d'angolo (sette) in questa Serie A: i rossoblu hanno già superato il numero di gol segnati da corner dello scorso campionato (sei).

• Dries Mertens ha segnato 11 gol in 13 partite di campionato contro il Bologna – nella storia della Serie A, solo Antonio Vojak ha realizzato più reti contro una singola avversaria con la maglia del Napoli (13 contro la Triestina).

• In caso di gol, Nicola Sansone del Bologna può vantare almeno un gol in Serie A in ogni diverso giorno della settimana.

• Sarà squalificato per questo match Roberto Soriano: dal suo passaggio in rossoblu nel gennaio 2019, il Bologna ha vinto il 35% delle gare di Serie A con il centrocampista in campo, rispetto al 15% senza di lui - anche la media punti degli emiliani crolla in assenza del classe ‘91 (1.3 v 0.8).

