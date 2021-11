Osimhen in 14 partite stagionali finora aveva prodotto 9 gol e 2 assist: vediamo come il Napoli guardando all'interno della propria rosa può sopperire a questa mancanza. Il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen per tre mesi pieni . Una vera mazzata per una squadra che sulle spalle del suo attaccante 22enne (compirà 23 anni il 29 dicembre) basava gran parte del proprio attacco: l'operazione allo zigomo per ridurre le fratture subite nel corso del match contro l'Inter costringe Luciano Spalletti a rivedere i propri piani offensivi.vediamo come il Napoli guardando all'interno della propria rosa può sopperire a questa mancanza.

Dries Mertens

Tutti gli occhi sembrano puntati su Mertens: nella prima parte della stagione, per colpa anche di un infortunio, ha giocato poco ma nelle ultime settimane è entrato nelle rotazioni di Spalletti, spesso proprio per dare un po' di riposo a Osimhen. 2 gol in 7 partite finora il suo fatturato, l'ultimo nella partita di San Siro contro l'Inter, proprio a segnare una sorta di staffetta in campo con il nigeriano. Molte delle fortune del Napoli nel prossimo periodo passano dai piedi del folletto belga.

Dries Mertens, Inter-Napoli, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

Andrea Petagna

Spalletti non lo ha lasciato partire la scorsa estate, perché sapeva che in rosa il Napoli non aveva - e non ha - attaccanti dalle caratteristiche come le sue. La punta forte fisicamente, che calamita i palloni di testa, fino a questo momento non ha avuto grande spazio: dopo quel gol al Genoa nella seconda giornata può vantare solo un assist in Europa League contro il Legia Varsavia. Ora avrà certamente più possibilità.

Adam Ounas

L'algerino aveva cominciato abbastanza bene, con pochi minuti in campo certo, ma tanta considerazione da parte del suo tecnico che l'aveva inserito con costanza nelle prime gare della stagione: poi un infortunio muscolare lo ha bloccato e ora sta faticando a tornare in campo con continuità. Lui rappresenta la carta in più da giocare a partita in corsa, soprattutto sulla fascia però. 1 gol contro il Legia in Europa League finora.

Hirving Lozano

Spalletti potrebbe anche pensare di ricorrere a Hirving Lozano come prima punta, anche se in questo inizio stagione lo ha sempre utilizzato sulle fasce, solitamente a dare il cambio a Politano. 3 gol e 2 assist in 17 partite totali per lui finora.

Calciomercato?

Il reparto offensivo del Napoli è già ben fornito: oltre ai sopracitati Mertens, Petagna e Ounas, naturalmente ci sono Lorenzo Insigne e Matteo Politano. I dirigenti del Napoli potrebbero pensare anche di ricorrere a un aiuto dal calciomercato, ma l'ipotesi sembra lontana: comunque a febbraio Osimhen dovrebbe essere di nuovo a disposizione.

